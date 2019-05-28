Москалькова предложила вернуть уголовно-процессуальную модель царской России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что неплохо бы вернуться к проверенной временем уголовно-процессуальной модели в России 1864 года. Какие конкретно аспекты судебной системы позапрошлого века хочет вернуть омбудсмен не уточнялось. Но именно эта модель и работает до сих пор у нас в стране.

Выступая на всероссийской конференции «Уголовный процесс: законность, объективность, справедливость» Москалькова посетовала на постоянно растущее число жалоб в ее аппарат. «Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о возврате к проверенной временем уголовно-процессуальной модели России 1864 года, которая действовала в отечественной практике почти 100 лет и в настоящее время применяется рядом государств на постсоветском пространстве», – процитировали слова Москвальковой СМИ.

Напомним, что именно в 1864 году было отменено крепостное право. И царь Александр Второй затеял грандиозные реформы, в том числе и уголовно-процессуальную.

- Та модель, что была заложена в 1864 году работает до сих пор. С теми же основами, но с новым содержанием, адаптированным под современность, - комментирует «Комсомолке» доцент юридических наук, профессор кафедры гражданского права Российского государственного Университета правосудия (где повышают квалификацию действующие судьи), бывший председатель Владимирского суда, и в прошлом председатель судейского состава Мосгорсуда Юрий Беспалов. - До 1864 судили по сословиям. И чем оно выше, тем меньшее наказания получал человек. А после реформы перед законом все оказались равны. Те институты, что были заложены коренной и масштабной реформой существуют и работают до сих пор . Были внедрены зачатки ювенальной юстиции и наказания несовершеннолетним отменили, введя перевоспитание. До этого 7-летнего ребенка могли осудить с той же строгостью, что и взрослого. В чем именно мы сейчас уступаем той модели? Возможно в излишней бюрократии. Но так было и в то время, к сожалению. Я думаю, что уважаемый омбудсмен в первую очередь имела ввиду, что современные правовые конструкции уже совсем-совсем отдалились от человека. При выборе учитываются договоренности со следствием, судопроизводство. Наказания не учитывается возраст, вероисповедание. Человеческий фактор совсем утрачивает значение. Система стала бездушной. Это очень печально, конечно. И еще, законы постоянно переписывают под потребу дня. На долгосрочную перспективу они не рассчитаны, что тоже не есть хорошо. Царь в этом смысле оказался куда более дальновидным.