Диана Шурыгина вместе с мужем поселилась в элитном жилом комплексе Москвы

Героиня скандального ток-шоу, 20-летняя Дина Шурыгина, монологи которой порвали на цитаты, самой яркой из которых стала фраза: "на донышке", на днях отметила новоселье. Вместе с мужем (да-да, если вы пропустили, девушка счастлива в браке) они переехали в элитный жилой комплекс на севере Москвы. В списке соседей, которые тоже прикупили апартаменты в 25-этажных высотках, юморист Ефим Шифрин и экс-ведущая шоу "Орел и Решка" Анастасия Ивлеева.

О новоселье Шурыгина рассказала своим подписчикам в соцсетях. Но пока интерьеры квартиры остались за кадром. В нынешней Шурыгиной, кажется, уже и не узнать ту взбалмошную девчонку из телевизионного эфира 2017-го года. Несмотря на волну критики, которая тогда на нее обрушилась Диана вовсе не жалеет об участии в программе "Пусть говорят". Ведь именно там она познакомилась с будущим мужем, оператором Андреем Шляниным. Свадьбу сыграли 5 октября 2017 года.

И вот теперь Шурыгина - идеальная домохозяйка. Со своими подписчиками она делится секретами счастливой семейной жизни, а еще рецептами домашних котлет и сырников. А ее расписанию дня вообще можно только позавидовать.

- Обычно я просыпаюсь в 10:00 или 11:00 — по-разному. Чаще всего по утрам у меня плохое настроение, поэтому я скорее бегу завтракать, причем плотно. Утреннее меню у меня разное: это может быть омлет или яичница с сыром или помидорами, часто готовлю сырники и манники, иногда каши и мюсли. После завтрака, если никуда не опаздываю, люблю немного поваляться, без этого никуда. После этого заставляю себя сделать зарядку – приседаю, делаю упражнения на пресс, но это не всегда, к сожалению, - поделилась Диана со своими подпичиками.

Их у нее, к слову, целая армия. В одном только Instagram почти полмиллиона фоловеров. Все они наперебой поздравили пару с новосельем и теперь жду не дождутся, когда же у них появятся дети.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась после скандальной истории с изнасилованием. Девушка написала заявление в полицию, но сама стала жертвой нападок после того, как в телевизионном шоу заявила, что была мертвецки пьяна.

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