2019-05-28T17:28:40+03:00
Политика

С праздником, «зеленые фуражки»

В России празднуют День пограничника Зеленые фуражки, тельняшки в зеленую же полоску, боевые награды на кителях...
Александр ИГОРЕВ
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На праздновании Дня пограничника в Ставрополе.На праздновании Дня пограничника в Ставрополе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

28 мая по всей стране на улицы выходят ветераны-пограничники, отдавшие часть своей жизни службе в пограничных войсках. Им посвящены книги, о них сняты фильмы, они - первый рубеж обороны страны от внешнего вторжения. Именно пограничники приняли первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года, обороняя государственную границу. Сегодня ее охраняют порядка 200 тысяч человек. Ведь ее протяженность - самая длинная в мире - почти 61 тысяча километров. Это, как полтора раза обойти Землю по экватору.

При этом каждый год незаконно пересечь эту границу пытается более 15 миллионов человек. - Нужно жестко пресекать попытки проникновения на нашу территорию международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных групп, - заявил Владимир Путин в поздравительном видеообращении. - Выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции. Активно задействовать весь имеющийся потенциал. А потенциал этот сегодня - один из самых высокотехнологичных в мире. Однако, несмотря на технологичный рывок, главным на границе по-прежнему остается человек. Человек в зеленой фуражке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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