С праздником, «зеленые фуражки»

28 мая по всей стране на улицы выходят ветераны-пограничники, отдавшие часть своей жизни службе в пограничных войсках. Им посвящены книги, о них сняты фильмы, они - первый рубеж обороны страны от внешнего вторжения. Именно пограничники приняли первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года, обороняя государственную границу. Сегодня ее охраняют порядка 200 тысяч человек. Ведь ее протяженность - самая длинная в мире - почти 61 тысяча километров. Это, как полтора раза обойти Землю по экватору.

При этом каждый год незаконно пересечь эту границу пытается более 15 миллионов человек. - Нужно жестко пресекать попытки проникновения на нашу территорию международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных групп, - заявил Владимир Путин в поздравительном видеообращении. - Выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции. Активно задействовать весь имеющийся потенциал. А потенциал этот сегодня - один из самых высокотехнологичных в мире. Однако, несмотря на технологичный рывок, главным на границе по-прежнему остается человек. Человек в зеленой фуражке.