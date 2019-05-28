2019-05-28T19:35:17+03:00
Звезды

Молодая пассия Петросяна показала себя в ванной

Лежа в воде, Татьяна Брухунова порассуждала о мотивации и лени [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Брухунова.Татьяна Брухунова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Татьяна Брухунова записала видео, лежа в ванной. Помощница Евгения Петросяна порассуждала на тему мотивации и лени, приведя в пример собственную жизнь, которая полна событий. По словам девушки, для достижения целей и решения поставленных задач ей никакая мотивация не нужна.

Татьяна Брухунова охотно делится с подписчиками своими фотографиями, пишет о саморазвитии, стиле, здоровом рационе питания, а также много философствует. Обычно ответы на вопросы поклонников девушка выкладывает в комментариях. Однако в этот раз она удивила всех, решив записать видео прямо из ванной. В ролике Брухунова плещется в воде.

Татьяна Брухунова сняла видео в ванной.

Брухунова убеждена: жизнь - это постоянное движение. Как отметила молодая пассия известного комика, такого понятия, как мотивация, попросту не существует. "По-моему, это полный бред для ленивых поп, которые ничего не хотят делать. Им нужен пендель... Если я остановлюсь, то все, меня нет. Мне мотивация для этого не нужна, и вам искать ее не советую. Гиблое это дело из псевдоумных книжек", - лежа в ванной сказала, как отрезала, Татьяна Брухунова.

Она посетовала подписчикам не оправдывать любыми способами свою лень, а жить насыщенной жизнью и получать от нее удовольствие. Именно так поступает пассия юмориста.

Напомним, 30-летняя Татьяна Брухунова активно ведет свой блог. В нем она делится с подписчиками событиями из своей жизни, а также часто советуется по поводу нарядов, коих у нее великое множество. Девушку нахваливают за отменный вкус и умение выбирать лучшее. Татьяну начали узнавать на людях. Поклонники выражают молодой женщине свою поддержку. Брухунова призналась, что испытывает к этим людям огромную благодарность.

bruhunovabruhunova
Я очень скучаю по Туле! #мойроднойгород
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ИСТОЧНИК KP.RU

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