2019-05-28T20:29:57+03:00
Политика

Путин встретил Нурсултана в Нур-Султане

Назарбаев подтвердил, что ему предложили стать почетным главой ЕАЭС
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин и бывший президент Казахстана, глава Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин и бывший президент Казахстана, глава Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Владимир Путин еще не успел прилететь в Казахстан, а местные новостные ленты уже пестрели сообщениями, что президент Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Первый президент-лидер нации Нурсултан Назарбаев» президентов России, Белоруссии и Киргизии. Повестка первого дня визита Путина получалась такой: прилетит в Нур-Султан в аэропорт «Нурсултан Назарбаев», встретится с Нурсултаном Назарбаевым и получит орден «Лидер нации Нурсултнан Назарбаев». И только на следующий день должен был начаться юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета.

Пять лет назад в Астане Россия, Белоруссия и Казахстан подписали договор о Евразийском экономическом союзе, позже к ним присоединились Армения и Киргизия, и теперь лидеры пяти стран собрались в Нур-Султане, чтобы отметить это событие юбилейным саммитом. Сюда же приехали Игорь Додон и Эмомали Рахмон — Молдавия уже год носит неопределенный статус наблюдателя, а президент Таджикистана стал почетным гостем форума.

В Нур-Султане перед отелем, где живут премьер Армении и президент Таджикистана, скромно припаркован БТР с пулеметчиком. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Нур-Султане перед отелем, где живут премьер Армении и президент Таджикистана, скромно припаркован БТР с пулеметчиком.Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Путин прямо из аэропорта отправился к первому президенту Казахстана, который к этому моменту уже успел вручить ордена имени себя Александру Лукашенко и Сооронбаю Жээнбекову. При этом первый президент Казахстана в разговоре подтвердил, что бродившие конспирологические версии о его назначении пусть и почетным, но главой ЕАЭС, были верны, и ему поступило предложение стать «Почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета».

- И с Путиным мы обсуждали это. И вам как-то я сказал: теперь вы уже более свободный человек, вы должны спрашивать, как положено, со всех. Вы обещали, что будете теперь с нас спрашивать, - одобрил Александр Лукашенко.

Чуть позже орден оказался и на лацкане костюма Владимира Путина.

- Пять лет назад вы, я и Александр Лукашенко создали этот союз, - сказал Назарбаев. - 25 лет назад в стенах МГУ мною была предложена эта идея, которую мы реализовали. Считаю, что ЕАЭС должен идти по пути интеграции с ЕС, ШОС, АСЕАН и другими организациями.

Президент России Владимир Путин, награжденный орденом "Первый президент республики Казахстан - лидер нации Нурсултан Назарбаев". Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин, награжденный орденом "Первый президент республики Казахстан - лидер нации Нурсултан Назарбаев". Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Хотел бы вас поблагодарить, прежде всего, за то, что было сделано на путях интеграции, и в двусторонних отношениях, здесь огромная ваша заслуга, - ответил Путин. - Но хотел бы вот что сказать. У нас мероприятия-то основные завтра, а приехали мы к вам сегодня вечером по вашему приглашению исключительно руководствуясь одним соображением: из уважения к вам лично.

Назарбаев отдельно поблагодарил президента России за предложение возглавить ЕАЭС.

"Я хочу вас поблагодарить, вы выступили с инициативой загрузить меня работой, несмотря на то, что я хотел освободиться: оставаться почетным председателем, - сказал Елбасы. - Для меня большая честь все делать для того, чтобы наш экономический союз состоялся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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