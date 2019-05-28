В школах введут уроки ЗОЖ

В 2020 году в школьной программе может появиться еще один предмет - «Основы здорового образа жизни» (ЗОЖ). Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Разговоры об этом велись по меньшей мере с 2013 года. И вот, кажется, новый предмет «на стапелях».

- Мы очень торопимся и хотим, чтобы это было внедрено в будущем году, - сообщила министр в интервью «Известиям».

Занятия начнутся еще в детсаду. Детей 3 - 6 лет станут знакомить с основам гигиены. В школе начиная с младших классов рассказывать, что такое хорошо, а что такое плохо для организма: как отдыхать, что есть, какие привычки полезны, а какие нет. В старших классах на уроках ЗОЖ научат оказывать первую медпомощь: измерить температуру, артериальное давление, обработать рану.

Раньше это частично давалось в курсе «Окружающего мира» и «ОБЖ». Возможно, теперь это будет оформлено в стройную систему. Ну а пока разработка нового курса только идет, во многих школах уже вводят собственные уроки здорового образа жизни.

Например, в Воронежской области врачи-волонтеры проводят такие занятия для младшеклассников в формате занимательного квеста. Для подростков выпустили дизайнерский комикс о приключениях Жоры Бутербродова вечно попадающего в глупые положения из-за своего нездорового образа жизни. Знания о нашем организме, пользе и вреде для него тех или иных продуктов и привычек изложены простым языком и в ярких и запоминающихся видероликах. Посмотреть их можно в открытом доступе на сайте проекта «Пульс жизни. Дети». Это продукт совместной деятельности НМИЦ Профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ и Bayer.

Статистика настораживает: из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания четверо из пяти детей выходят из школы с проблемами здоровья различной тяжести. Среди детей школьного возраста абсолютно здоровыми являются примерно 10-12%. Более половины школьников 7–9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические заболевания.

- Работая над популяризацией здорового образа жизни, мы добились значительных успехов в снижении потребления табака и алкоголя, - заявила Оксана Драпкина, главный специалист-терапевт Министерства здравоохранения РФ. - Но с ожирением ситуация совершенно другая. Мировые тенденции таковы, что мы можем лишь бороться с нераспространением ожирения и диабета. Об искоренении пока, увы, речь не идет. Этому способствует современная среда: доступность и обилие высококалорийной еды и низкая физическая активность. Пищевые привычки и физическая активность закладываются с детства, поэтому так важно начинать профилактические меры уже с ранних лет.

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Заработать на ЗОЖ невтерпеж

Сейчас уже все меньшему числу людей надо доказывать, что быть здоровым и богатым лучше, чем больным и бедным. И что лучше вложить деньги и время в укрепление своего здоровья, пока оно есть, чем потом мучительно лечиться. А это зачастую не только долго, но и дорого. А также означает массу потерянных возможностей - например, в карьере (подробности).