2019-05-28T23:58:04+03:00
В мире

«Соблазнить» вице-канцлера Штрахе наняли боснийскую студентку за 7 тысяч евро в день

Появились новые подробности скандала, приведшего к отставке правительства Австрии
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.Фото: REUTERS
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Австрийская газета Kronen продолжает расследование скандала со сливом компромата, приведшего к отставке вице-канцлера республики Хайнца-Кристиана Штрахе, а потом и главы правительства — Себастьяна Курца.

Напомим, летом 2017 года Штрахе на протяжении семи часов тяжёлой попойки общался на Ибице с некоей «племянницей русского олигарха Алёной Макаровой», обсуждая мутные бизнес-комбинации наподобие покупки той самой газеты Kronen. Надо ли говорить, что встреча снималась на скрытую камеру, и эту спящую бомбу активировали за неделю до недавних выборов в Европарламент.

Но теперь журналисты идут по следу организаторов и исполнителей провокации.

Одной из ключевых фигур был адвокат из Вены (по-видимому, Рамин Мирфахрай, о чьей личности «КП» уже писала): ему через бывшего охранника Штрахе удалось выяснить подробности жизни последнего — в том числе и, как бы корректнее выразиться, вкусы в женщинах.

В соответствии с ними подобрали исполнительницу — некую студентку-агротехника из Боснии. Девушка получала по 7 тысяч евро в сутки (учитывая, что до Ибицы она, завязывая знакомство с людьми Штрахе, под видом «покупателя недвижимости» встречалась с ними два раза — речь может идти об общем гонораре не менее 21 тысячи евро).

Искомая вилла на Ибице уже использовалась для «тайных операций» такого рода, а в алкоголь австрийскому политику, возможно, были добавлены некие психоактивные вещества, развязывающие язык.

Кадр из скандальной записи, приведшей к отставкам в Австрии. Фото: REUTERS

Кадр из скандальной записи, приведшей к отставкам в Австрии.Фото: REUTERS

Общий бюджет провокации мог тянуть на 400 тысяч евро (скажем, на установочные встречи с людьми Штрахе мнимая «Алёна Макарова» приезжала на «Майбахе» с водителем и охранником: такой маскарад, конечно, требовал денег). Организаторы намеревались отбить затраты, предлагая видеозапись австрийским политикам от конкурирующих партий за 1,5 млн, однако покупателей не нашлось. В конце концов компромат (всего за 600 тыс.) купили некие немцы, слившие его своим СМИ. Остальное вы знаете.

«Можно предположить, что испанские и немецкие спецслужбы по меньшей мере знали о существовании данного видео», — делают деликатный вывод журналисты, намекая, чьи ещё уши торчат из этой истории.

Личность главной героини «медовой ловушки», девушки-боснийки, пока не раскрывается.

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Вице-канцлера Штрахе с «племянницей олигарха Алёной» свели адвокат-иранец и детектив из Мюнхена

Независимые европейские журналисты выяснили подробности самого громкого скандала в новейшей истории Австрии. Напомним, 18 мая в СМИ всплыла видеозапись посиделок на Ибице двухлетней давности, где будущий вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает в компании некоей «племянницы российского олигарха Алёны Макаровой» всевозможные коррупционные схемы. Ничего плохого он в итоге не сделал, с роковой красоткой более не встречался — но этого оказалось достаточно, чтобы карьера 49-летнего политика-консерватора закончилась (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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