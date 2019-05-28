Новый iPod touch – iPhone для экономных

Абсолютно неожиданно, словно встреча с Киркоровым в очереди в «Пятерочку», Apple объявила о выпуске плеера iPod touch. Как говорится, ничего не предвещало…

Без презентации, просто пришел пресс-релиз и изучай его. Хотя через несколько дней в Калифорнии начнется конференция разработчиков под технику Apple и можно было бы приурочить хотя бы к этому событию.

Но у яблочников своя логика жизни и к этому можно было бы привыкнуть (у меня не получается).

Еще страннее конфигурация гаджета или девайса. С одной стороны, 4 дюйма диагональ – последний раз такой скромный экран был у iPhone SE (а это 2016 год). И нет даже самого простого сканера отпечатка пальцев (обычная кнопка Home вам в помощь). С другой стороны, шустрый процессор А10. Он тоже был представлен в 2016 году, но стоял (и стоит), наверное, в лучшей на сегодня по соотношению цена/качество/производительность/камера модели iPhone 7. (Да, семерки до сих пор очень популярны в отличие от моделей других брендов трехлетней давности, увы).

Итак, что же это за зверь такой, этот iPod touch?

Apple утверждает, что новое/старое устройство теперь более производительно (по сравнению с прошлыми моделями, а последний iPod touch был выпушен 4 года назад) – без сомнений. Что поддерживает возможности дополненной реальности (AR) и групповые звонки FaceTime. И на нем удобно прослушивать музыку – а для чего, как не для этого создавались легендарные iPod?

А что же на самом деле? Для игр экран все-таки маловат. Камера одна, 8 мегапикселей. Возможность записи видео в формате 1080p HD. То есть точно не лучший вариант для съемки фото и видео.

Новый Ipod обладает экраном шириной в скромные по нынешним временам 4 дюйма. Фото Apple

Получается, все-таки, что это в первую очередь все тот же плеер с сенсорным экраном, но очень хорошим экраном Retina. Есть три варианта конфигурации – с 32 Гб, 128 Гб и 256 Гб (странно, что модель с 64 Гб отсутствует).

128 и 256 Гб – это уже прилично, можно хранить коллекции музыки и видео.

И в общем-то это самое главное достоинство.

А вот то, что в гаджет нельзя вставить сим-карту и вообще отсутствует возможность голосовых вызовов, мне кажется, для таких устройств вообще не проблема. Голосовое общение уходит, все чаще люди предпочитают переписываться в мессенджерах или звонить по Wi-Fi с помощью Skype или WhatsApp.

А теперь о не менее интересном. Дата начала продаж iPod touch в России еще не названа. Обещают «в скором времени». Но… iPod touch 32 ГБ будет стоит 18990 рублей, 128 ГБ - 28190 рублей и 256 ГБ – 37390. И мне совершенно не понятно, как родились такие цены, если за 38 тысяч рублей сегодня можно купить очень неплохой смартфон с приличной камерой, большим экраном, возможностью звонить и подключать интернет через сотового оператора.

Новинка могла бы найти своего покупателя и в России, если бы не цена... Фото Apple

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алекс Пацай, эксперт по безопасности и потребительской электронике:

- Это правда, iPod touch, на первый взгляд, может показаться странным продуктом, который мало кому нужен. Действительно, зачем нужен, по сути, смартфон, но без возможности подключения к сотовой сети? Есть же iPhone, он решает все вопросы, которые может решить iPod touch.

Однако, iPod touch обладает гораздо большей популярностью, чем может показаться со стороны. Это недорогое устройство на базе iOS, что обеспечивает возможность использования экосистемы приложений и получения всех преимуществ iOS в виде безопасности, фокуса Apple на конфиденциальности данных, своевременных обновлений и возможностей по управлению корпоративными системами. Благодаря этому, iPod touch активно приобретают и используют в бизнес-среде, в качестве устройств для приема оплаты, устройств для сканирования товаров на полках магазинов и складов, и тд.

Небольшая стоимость устройства, по сравнению с даже самым дешевым iPhone, добавляет привлекательности iPod touch. Многие родители покупают iPod touch детям, поскольку устройство прекрасно воспроизводит музыку, видео с YouTube, позволяет играть в игры из App Store, и при этом не требует оплаты еще одного мобильного тарифа (в США это может составлять 25-35 долларов каждый месяц дополнительно).

Кроме этого, iPod touch популярен и среди разработчиков приложений для iOS, поскольку это дешевое устройство, на котором можно тестировать приложения.

Поэтому обновление iPod touch сегодня, хоть и было неожиданным, но полным сюрпризом не стало. Apple, очевидно, хочет продлить жизнь недорогому и популярному “входу” в мир Apple, и сделать его совместимым с iOS 13, которая должна выйти в этом году. Ходят слухи, что большое количество изменений в операционной системе потребует более мощных ресурсов, и для этого Apple добавила в модель iPod touch более современный процессор А10.

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