Андрей Битов и цепочка случайностей

27 мая исполнилось бы 82 года Андрею Битову, выдающемуся русскому писателю и мистику, верившему в неслучайность совпадений. Это Битов прославил зайца, перебежавшего дорогу Пушкину, когда поэт собирался к друзьям-декабристам поддержать восстание, но суеверно вернулся… Это у Битова есть сборник эссе "Текст как текст", где много говорится о том, что жизнь полна мистических событий и, например, если Булгаков произнес фразу "О учитель, укрой меня своей шинелью", то история с тем, как на его могилу улеглась плита с могилы Гоголя, не может быть объяснена никакой советской властью.

Наверное, такой мистикой лингвистического толка можно объяснить, например, то, что мой прадед, генерал-майор авиации Федор Коробков погиб в Круглой бухте. Место смерти скруглило угловатость его фамилии.

Это соединение таких далеких между собой людей, наверное, тоже неслучайно, потому что колонка эта не совсем про Битова, хотя и про него тоже.

Несколько дней назад основателя конкурса "Живая Классика" Марину Смирнову не пропустили на ее же собственное интервью в "Артеке". Причем тут "Живая классика"? Наверное, притом, что конкурс был когда-то организован в честь Битова, близкой подругой Андрея Георгиевича.

На интервью ее не пропустили идиоты-охранники, прекрасно знающие, кто такая Марина. Она просто забыла пропуск в "Артек", где ее уже ждали и камеры, и журналисты, и куча ребят-финалистов.

«Пройдите со мной сто метров. Давайте, позвоним директору лагеря», - чуть не плакала Марина.

«Не положено», - упёрся охранник, упиваясь собственной значимостью.

Стараясь не думать о сорванном интервью, Марина пошла в номер. Нашла пропуск. Вернулась. Сунула под нос охраннику: "Вот, видели, он есть. Неужели не могли голову включить, ведь из-за вас..."

Но привратник только улыбнулся: "Девушка. Мне платят, чтобы я голову не включал".

В этот же день, в годовщину гибели моего прадеда, генерала Коробкова, я отправилась в Севастополь. В ту самую Круглую бухту, где находились авиасклады, на которые весной 1942 года сбросил бомбу немецкий "Юнкерс".

Говорят, на этом месте стоит памятник летчику, но никто из родственников никогда его не видел. До сих пор место гибели прадеда - закрытая территория. Так называемая «вертолетка», где ремонтируют вертолеты и самолеты.

И тем не менее, я пришла в Круглую бухту. Из КПП вышел охранник, седой человек в матросских клешах. Он сказал ровно то, что говорят все: «Не могу, не положено. Закрытый объект».

Я отдала ему цветы и попросила положить к памятнику.

- Вы родственница? - переспросил охранник.

Он сказал, что вообще-то, сегодня проверка, что приехал кто-то важный, что начальник с ним, что без разрешения начальника он не может проводить посторонних... вот если бы вы предупредили заранее, за неделю, а то и за две. Ведь начальника беспокоить неудобно. Проверка же.

А потом вдруг неожиданно махнул рукой и сказал: "Все удобно".

Позвонил по телефону. «Тут к генералу Коробкову. Родственники. Под мою ответственность».

И мы пошли. Белый, крашеный известью памятник летчику стоял в тихом месте среди сосен и елей. Я положила цветы.

- Видно, что ухаживаете, - сказала я.

- Конечно, - с гордостью ответил охранник. - Этот авианалет еще мать моя помнила. Она тоже работала здесь...

На памятник взлетела птица.

Когда уходила, охранник приложил руку к козырьку.

- Как вас зовут?

- Евгений Осипович.

- Спасибо, могли бы не пропустить.

Евгений Осипович помолчал.

-Да нет, - ответил тихо. - Не мог не пропустить.

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