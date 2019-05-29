Голубь Валера - лучший друг таксиста

МИД Чехии поздравил персонажа «Игры престолов», который занял трон Вестероса

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В Обнинске появилась скульптура батона

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В Благовещенске таксист взял в напарники голубя Валеру

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Российская журналистка полдня проходила с трусами на голове и возмутилась, что ей никто об этом не сказал

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В Хакасии на фестивале «Мясо и огонь» запретили огонь

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Новосибирский депутат сообщил, что от мата хромосомы меняют свою структуру

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Мужчины устроят забег на каблуках в защиту женщин от насилия

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Французам предложили бесплатную виагру и призвали размножаться

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Родители забыли младенца в такси по пути из роддома