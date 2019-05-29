Голубь Валера - лучший друг таксиста
МИД Чехии поздравил персонажа «Игры престолов», который занял трон Вестероса
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В Благовещенске таксист взял в напарники голубя Валеру
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ИСТОЧНИК KP.RU