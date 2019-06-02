Русская вдова нигерийского принца выйдет замуж за полицейского из Ганы

На днях Наталия Веденина из Череповца вернулась из Ганы, где она провела романтический отпуск с новым возлюбленным - 33-летним полицейским Орландо. Вернулась, что называется, не с пустыми руками, а с предложением стать женой темнокожего копа. Об этом новоиспеченная невеста рассказала «Комсомолке».

Утешил через интернет

Про африканские страсти жительницы Череповца 52-летней Наталии Ведениной «Комсомолка» уже рассказывала. По интернету женщина познакомилась с чернокожим парнем по имени Пауль Габриэль Сегун Аджайи, который оказался нигерийским принцем. Правда, без тех сказочных богатств, которые есть у принцев в сказках.

В 2013 году они сыграли две свадьбы - в Нигерии и России. Пауль (Наталья называла его Пауленок) устроился работать в Череповце трактористом. В июле 2017 года у женщины родились сыновья-близнецы Дэвид и Даниил.

Счастье оказалось недолгим. В октябре прошлого года 33-летний муж Наталии скончался в развлекательном клубе: остановилось сердце. Наталия была просто убита горем. Тогда казалось, что ничего хорошего немолодую вдову с двумя малышами на руках не ждет. Однако судьба сделала крутой поворот.

- Мне за полтинник, но лишь в последние годы я поняла, что такое быть женщиной, - признается «КП» Наталия Веденина. - Первый раз вышла замуж в молодости, на спор. По сути, мужа и не любила. Родила сына. Потом муж мне изменил, разбежались. И дальше долгие годы я жила как заведенная: дом, работа, дом. Поднимала сына, трудилась и была одна. Сын вырос, у него своя семья. И только встреча с Пауленком дала мне настоящее женское счастье. Ради него с помощью ЭКО забеременела, родила малышей...

Когда он умер, я так страдала! Жить не хотелось, но надо было - ради детей. Я продолжала общаться в соцсетях с людьми, которые меня поддерживали. Среди них был один мужчина, который писал чаще других. Расспрашивал о детях, настроении... Мы стали общаться с ним по скайпу. И однажды я поймала себя на мысли, что жду его звонка, ловлю каждое слово. Очень быстро наше дружеское общение превратилось в любовное. Мы стали писать друг другу нежные письма, моя депрессия начала отступать.

Орландо - полицейский из Ганы. Ему 33 года, как Пауленку. И они во многом с Пауленком похожи - и внешне, и по характеру. Это был для меня знак... Потом пришло осознание, что я должна быть счастливой. Ведь если дети видят не заплаканную, а улыбающуюся маму, то и они счастливы! Я хочу, чтобы у моих детей был живой отец. Конечно, они знают, что их папа - Пауленок, у нас его фотографии везде висят, и я объясняю, что папа на небесах. Но хочется иметь рядом живого муж

Наталия старше Орландо на 19 лет. Фото: Личный архив

Высокий, как баскетболист

И вот в мае Наталия Веденина второй раз в жизни покинула пределы России и полетела в Гану.

- Орландо встречал меня в аэропорту города Аккры, - рассказывает Наталия. - Когда я его увидела, была в шоке. Он оказался очень высокого роста, под два метра! Говорю: «Баскетболиста встретила». Посмеялись, обнялись, поцеловались.

- Как прошла первая встреча?

- Тепло, весело. От аэропорта мы проехали семь часов до того района, где Орландо живет со своей семьей. По пути в машине с ним на английском общались, как будто сто лет знакомы. Я сразу рядом с ним почувствовала себя легко и спокойно.

- Он был женат?

- Нет, ни разу. Орландо живет со своей семьей на окраине города. У них двухэтажный дом. Второй этаж занимают родственники. А первый - семья Орландо: папа, мама, брат, сестра. Там восемь комнат.

Орландо дома расслабился, схватил меня на руки. Вообще он очень сильный. Отжимался на моих глазах сто раз. Спортом каждый день занимается. Меня поднял и не просто сразу поставил, а еще и прокрутил несколько раз!

- А вы сколько весите?

- Мой вес - 89 кг. Орландо и футболист, и пловец отличный. Там шикарный чистый океан! Только нельзя заплывать далеко: волны сильные и акулы. Я была не в купальнике, а в маечке и шортиках. Так и купалась. Город Аккра у них - как наш Череповец. Все по-простому ходят.

Дом без стекол

- Две недели я жила в доме Орландо. Сначала мне выделили отдельную комнату. Но потом мы с Орландо стали настоящей парой и спали уже вместе. Он сказал, что его начальник разрешил взять ему двухнедельный отпуск на работе, потому что знал, что я еду к нему из России. Орландо работает в полиции, и еще у него небольшой бизнес - продажа вещей: телефоны, сумочки, платья, часы, обувь.

Дом его семьи построен из каменных блоков. На окнах нет стекол, только москитные сетки. Занавески задернуты, чтобы солнце не выжигало все в доме, потому что оно там ужасное - 32 градуса в тени. Там есть и пошикарнее коттеджи, они со стеклами. Орландо объяснил, что это дома людей, кто бизнесом занимается и часто уезжает. А кто там постоянно живет - зачем стекла?

Орландо мне каждое утро приносил кофе в постель. Его забота, конечно, была приятна. Ты кофе пьешь, а тебе руку целуют. Меня он называл «белый ангел», Наталюсик, Натали.

- Орландо сам готовил?

- Нет, готовили мама и сестра. Но я чаще всего от еды отказывалась. Жарко! Зной я не очень хорошо переношу - гипертоник. Вообще еда у них очень вкусная - рис, рыба, лапша, мясо, курица, яйца, молоко. Жить там можно, еда похожа на русскую. Вот когда в Нигерии была у Пауленка, то там сильное отличие от России. Гана - более цивилизованная страна.

Детей называет своими

- Что у вас из культурной программы в Гане было?

- В первый же вечер Орландо повел меня на дискотеку, потому что я сказала, что люблю танцевать. Оказалось, и он любит. Я учила его русским танцам, так меня молодежь со всех сторон обступила, подбадривала. Орландо понравилось, что я такая открытая, компанейская. Дискотеки у них классные. Все веселятся. Разные поколения туда приходят, танцуют, пиво пьют. Но я не видела, чтобы там напивались, дрались. Орландо - полицейский, он про свою работу мне немного рассказывал. У них стоят полицейские с оружием, только если план «Перехват» объявлен, это группа задержания. А так у них копы с пустой кобурой ходят, без пистолетов, просто с блокнотиком и ручкой. Нет такого бандитизма, наркомании. Даже табачные ларьки только в глубине города расположены: там почти никто не курит.

Орландо ко мне постоянно присматривался и потом сказал: «Ты такая лучезарная, легкая, веселая. В тебе столько оптимизма. Даже если тебе больно, ты все равно улыбаешься». Он спрашивал благословения своих родителей на союз со мной, они не против. Орландо повел нас всех в ресторан и там подарил мне колечко.

- То есть сделал предложение?

- Да, буквально через несколько дней после приезда. Сказал, что полюбил меня еще до нашей встречи, а когда увидел вживую - оказалось, я еще лучше.

- На каком языке вы общались с его родителями?

- Они тоже на английском говорят. В Гане все с малых лет учат английский и еще какой-нибудь европейский язык. Орландо знает испанский и английский.

- Его не смущает, что у вас двое детей?

- Нет. Он сказал, что готов стать им папой. Даже сейчас, когда я в Череповец вернулась, он мне каждое утро пишет: «Как ты, милая Натуся? Как мои дети?» Называет их своими.

«Мечтал найти такую, как я»

- Раньше Орландо об этом не говорил, а в Гане признался, что тайно мечтал обо мне еще до нашего знакомства! - говорит Веденина. - Оказывается, он давно следил за нашей с Пауленком жизнью. Смотрел в интернете передачу, снятую Первым каналом. И уже тогда обратил на меня внимание: «Я ничего не понимал, но не мог оторвать глаз от тебя! Влюбился в женщину на экране».

Он стал следить за нашей с Пауленком судьбой. Нас же много снимали, в интернет выкладывали. И на мою страницу в соцсетях заходил. Орландо, когда увидел меня первый раз, загадал: хочу такую женщину. Я была занята, и он решил искать такую же. Но не нашел. А потом так судьба повернулась, что Пауленок умер и Орландо после этого решил мне написать...

- Вы - женщина в теле. Орландо худышки не нравятся?

- Ну, скорее нравятся женщины с аппетитными формами. Из-за своего веса я не комплексую. Ножки у меня стройные, плечи здоровые, я же бывшая спортсменка, занималась штангой, бегом...

- Вы чувствовали, что вас к нему тянет?

- Конечно. Наши ночи были наполнены взаимной лаской. Орландо сказал: «Наталюсик, я не могу поверить, что тебе 50 лет. Ты постоянно позитивная, веселая. И в сексе ты ведешь себя не как зрелая женщина, а как молодая». Говорил, что мне 35 лет. Вот настолько теперь себя и ощущаю!

- Почему вы выбираете темнокожих?

- Во-первых, не я выбираю, а они сами меня находят. Но если рассуждать: у меня дети - мулаты. И если будет у них отец русский, люди будут говорить, что я нагуляла. А если темнокожий папа - все без вопросов. Дети мои - «шоколадки», а с Орландо станут «орлятами» (смеется).

А ЧТО ПОТОМ

«Сыграем свадьбу в августе»

- Как Орландо считает, где лучше жить - в России или Гане?

- По его мнению, в Гане. Но это не по моему здоровью: слишком жарко там. Поэтому, когда вопрос с женитьбой окончательно решится, будем думать. В Череповце он точно жить не будет.

- А какие есть варианты?

- Орландо предлагает жить в Финляндии, Германии, где он может работать, а я заниматься домом и детьми. Но боюсь сглазить.

- Он не против того, что вы не работаете (у Наталии пенсия по инвалидности. - Ред.)?

- Конечно. Он с самого начала это знал. Первым предложил мне помощь и сейчас высылает деньги. Говорят, женщинам в возрасте обычно молодые альфонсы попадаются. А мне повезло - и с Паулем, и сейчас. Орландо хочет, чтобы у нас была свадьба, у меня - белое свадебное платье. Но сказал, мол, я тебя не тороплю. Буду ждать сколько надо. Еще год не прошел со смерти Пауленка, поэтому надо подождать со свадьбой. Я должна поставить на его могилу памятник, взяла на него кредит - 300 тысяч рублей. С долгами расплачиваюсь. Надеюсь, сыграем свадьбу в августе.

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