Руль на час

В сезон отпусков расцветает прокат авто. Познакомимся с разными вариантами поближе.

Каршеринг* посуточно

Это идеальный вариант для отдыхающих. Ту же машину можно взять не только поминутно, но и посуточно, тогда тариф будет вполне щадящим. Например, авто в Сочи и Адлере обойдется в 2200 рублей за сутки. Главный плюс: минимум формальностей. Но нужно учитывать, что есть целый список оговорок.

Для начала - пробег ограничен сотней километров, потому что топливо при таком виде аренды входит в сумму оплаты. Стало быть, за перепробег возьмут дополнительные деньги. Опять же не везде вам дадут припарковаться. Например, на территорию отеля охрана такую машину может не пустить. С аэропортовыми парковками тоже не все просто.

Что делать? Выяснить, какие из сервисов каршеринга действуют в местах вашего отпуска, зарегистрироваться в них заранее, а также позвонить оператору и подробно расспросить, каковы особенности суточной аренды.

«Фирмачи» - это дорого

Есть многим известный список международных контор по аренде автомобилей, они работают по всему миру.

Стойки в аэропортах - вообще отдельная песня. Если есть вывеска прокатной конторы, то есть это настоящая «точка», тут все понятно. Но иногда стоят просто столики, где сидят предприимчивые парни, предлагающие машину в аренду круглосуточно, и здесь уже можно нарваться на левый прокат или просто посреднические услуги с переплатой, так что на таблички с надписью «Прокат» и номером мобильного лучше не обращать внимания.

Что делать? Не бросаться сломя голову на первое попавшееся объявление «Аренда». В аэропорту или на вокзале может быть дороже, а выбор машин - беднее.

Лучше в интернете

Все приличные сервисы проката автомобиля позволяют зарезервировать машину через сайты. И лучше делать это заблаговременно. Отдаленный срок помогает вам в высокий сезон выбрать на нужный промежуток времени именно тот вариант, который необходим. Например, авто с «автоматом», что в Европе является редкостью. Или минивэн, если вы путешествуете компанией.

Даже если ваша машина сорвется, что тоже бывает очень часто, вам может обломиться более выгодный вариант: авто более престижной марки или классом выше, но за те же деньги.

Что делать? Изучать сайты. Сравнивать цены, оценивать условия, вчитываться в мелочи, которые в случае аварии, кражи или поломки могут оказаться весьма досадными.

ВАЖНО

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Документы нужно читать, машины необходимо осматривать. Вмятины, царапины, трещины, разбитые фары, порезы шин, сколы на дисках - ничего не должно ускользнуть от вашего придирчивого взгляда. На крышу посмотрите, повключайте фары, попробуйте, морозит ли кондиционер, не «пинается» ли автоматическая коробка при переключении.

Иначе все неполадки станут вашими убытками. И незнание местных правил, неумение проложить маршрут - тоже. Спрашивайте, общайтесь, читайте форумы, странички блогеров-путешественников. Информация поможет сберечь деньги, а отдых сделать приятнее.

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За что еще платят богатые автолюбители

Британская марка Bentley решила отметить свою сотую годовщину выпуском юбилейной книги. В ней 800 страниц с рассказом о вековой истории бренда, но дело не в этом. Каждый экземпляр украшен оригинальной эмблемой - как на автомобиле. И каждый обтянут кожей, какой обтягиваются салоны, есть четыре оттенка.

Фото: bentleymoscow.ru, Bentley

Всего будет выпущено 500 таких книг, каждая ценой 260 тысяч долларов, это почти 17 миллионов рублей.

Сама книга весит больше 30 кг.