Привет, оружие! Вспоминаем игрушечные пистолеты и автоматы времен СССР

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) в программе «Дежавю» (23.05 мск) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

Мальчишка советских времен без игрушки, которая бы имитировала оружие, - это нонсенс. Мы попросили слушателей программы «Дежавю» вспомнить, какое «вооружение» у них было в детстве. И вот что нам рассказали об игрушечных пистолетах и автоматах времен СССР.

Пистолет с пистонами

Фото: avito.ru

Эта игрушка победила с огромным отрывом. Пистолеты были разных видов, самые распространенные - в виде пистолета Макарова и револьвера наган. Сам «пестик» стоил от 50 копеек и до рубля, в зависимости от модификации, пистоны - от десяти копеек. Иногда пистоны покупались просто без пистолета, потому что небольшой взрыв можно было сделать, если по ленте шандарахнуть камнем. Ну а пистолет даже и без пистонов всегда был под рукой при игре в войнушку.

С присоской

Фото: avito.ru

Небольшой пластмассовый стерженек с присоской на конце закладывался прямо в дуло пистолета до характерного щелчка, и после этого можно было выбирать себе цель - желательно такую, чтобы присоска прилепилась к объекту. Иногда просто рисовали мишень на стене дома и соревновались в меткости.

Главный минус - почему-то присоски не хотели удерживаться на поверхности и постоянно падали. А какой-нибудь неприцельный выстрел приводил к тому, что после этого полчаса приходилось ползать на коленях в траве, выискивая, куда запропастился боекомплект.

C пластмассовыми пульками

Фото: meshok.net

Их было множество модификаций. Одна из самых последних, выпускаемых в СССР, - пистолет с пластмассовыми пульками-дисками, которые заряжались по несколько (до десяти) в корпус пистолета. Главные минусы этого оружия: при игре на улице весь боезапас очень быстро терялся, улетая черт-те знает куда. Иногда в таком пистолете ослабевала пружина, и пулька не летела, а «выплевывалась» всего на пару метров.

«Огонек»

Фото: meshok.net

Пистолет «Огонек» выпускался одноименным заводом пластмассовых игрушек. Стоил 2 рубля 25 копеек. Главным его достоинством была, во-первых, имитация звука. Правда, звучало это не как выстрелы и даже не как очередь, а как трещотка на велосипеде. Во-вторых, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что пистолет стреляет, на конце дула была встроена лампочка, закамуфлированная красной пластмаской. То есть пистолет издавал звук и мигал!

Вторая вариация «Огонька» - это автомат, работающий, как писалось в инструкции, «от мини-электродвигателя и трех элементов ФБС-025». Как только элементы ФБС-025 вырабатывали свой ресурс, и пистолет, и автомат замолкали.

ЧТО ЕЩЕ?

Бей по врагу из пулемета максим

Тоже детская игрушка и тоже из пластмассы и такая же подсветка лампочкой на стволе максима, что должно было создавать иллюзию стрельбы.

Фото: avito.ru

Он был, наверное, самым громоздким из военного арсенала у мальчишек. Хоть и пластиковый, но ужасно неудобный, пулемет создавал видимость серьезности. Пулеметчика, как правило, укладывали в кусты, откуда он, по задумке, должен был поливать противника шквальным огнем. Однако главным минусом был именно «голос» максима. То, что разработчики считали звуком пулеметной очереди, звучало из кустов кашляющим дедушкой.