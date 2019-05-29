Привет, оружие! Вспоминаем игрушечные пистолеты и автоматы времен СССР
Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) в программе «Дежавю» (23.05 мск) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.
Мальчишка советских времен без игрушки, которая бы имитировала оружие, - это нонсенс. Мы попросили слушателей программы «Дежавю» вспомнить, какое «вооружение» у них было в детстве. И вот что нам рассказали об игрушечных пистолетах и автоматах времен СССР.
Пистолет с пистонами
Фото: avito.ru
Эта игрушка победила с огромным отрывом. Пистолеты были разных видов, самые распространенные - в виде пистолета Макарова и револьвера наган. Сам «пестик» стоил от 50 копеек и до рубля, в зависимости от модификации, пистоны - от десяти копеек. Иногда пистоны покупались просто без пистолета, потому что небольшой взрыв можно было сделать, если по ленте шандарахнуть камнем. Ну а пистолет даже и без пистонов всегда был под рукой при игре в войнушку.
С присоской
Фото: avito.ru
Небольшой пластмассовый стерженек с присоской на конце закладывался прямо в дуло пистолета до характерного щелчка, и после этого можно было выбирать себе цель - желательно такую, чтобы присоска прилепилась к объекту. Иногда просто рисовали мишень на стене дома и соревновались в меткости.
Главный минус - почему-то присоски не хотели удерживаться на поверхности и постоянно падали. А какой-нибудь неприцельный выстрел приводил к тому, что после этого полчаса приходилось ползать на коленях в траве, выискивая, куда запропастился боекомплект.
C пластмассовыми пульками
Фото: meshok.net
Их было множество модификаций. Одна из самых последних, выпускаемых в СССР, - пистолет с пластмассовыми пульками-дисками, которые заряжались по несколько (до десяти) в корпус пистолета. Главные минусы этого оружия: при игре на улице весь боезапас очень быстро терялся, улетая черт-те знает куда. Иногда в таком пистолете ослабевала пружина, и пулька не летела, а «выплевывалась» всего на пару метров.
«Огонек»
Фото: meshok.net
Пистолет «Огонек» выпускался одноименным заводом пластмассовых игрушек. Стоил 2 рубля 25 копеек. Главным его достоинством была, во-первых, имитация звука. Правда, звучало это не как выстрелы и даже не как очередь, а как трещотка на велосипеде. Во-вторых, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что пистолет стреляет, на конце дула была встроена лампочка, закамуфлированная красной пластмаской. То есть пистолет издавал звук и мигал!
Вторая вариация «Огонька» - это автомат, работающий, как писалось в инструкции, «от мини-электродвигателя и трех элементов ФБС-025». Как только элементы ФБС-025 вырабатывали свой ресурс, и пистолет, и автомат замолкали.
ЧТО ЕЩЕ?
Бей по врагу из пулемета максим
Тоже детская игрушка и тоже из пластмассы и такая же подсветка лампочкой на стволе максима, что должно было создавать иллюзию стрельбы.
Фото: avito.ru
Он был, наверное, самым громоздким из военного арсенала у мальчишек. Хоть и пластиковый, но ужасно неудобный, пулемет создавал видимость серьезности. Пулеметчика, как правило, укладывали в кусты, откуда он, по задумке, должен был поливать противника шквальным огнем. Однако главным минусом был именно «голос» максима. То, что разработчики считали звуком пулеметной очереди, звучало из кустов кашляющим дедушкой.
ИСТОЧНИК KP.RU