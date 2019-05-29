Енот - это к сотрясению мозга

Есть в интернете сообщества, где любой желающий может поделиться случаем из жизни или неожиданной мыслью. Истории очень разные, смешные или странные, но оторваться от них невозможно!

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«Раньше я недоумевал, какого такого странного склада нужно быть человеком, чтобы свою жену подписать в телефоне «Жена». Но теперь я понимаю, что минимум в одной ситуации это полезно: если произошел несчастный случай и незнакомцам надо найти в твоем телефоне, кому позвонить - им, конечно, проще будет набрать абонента «Жена», чем наугад тыкать в имена».

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«Когда учился, была пара занятий в морге. Естественно, все начинают задавать патологоанатому различного рода вопросы. На вопрос «Как вам с женой после такой работы?» он ответил: «Очень хорошо, она ведь тепленькая».

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«У нас дома живут еноты. Как-то захожу к ним в вольер налить воды, наклоняюсь что-то поднять с пола, как вдруг удар по голове. Толстая туша хотела прыгнуть мне на плечи, но в момент прыжка я наклонилась, и енот (12 кг) упал мне на голову. В итоге упали вместе.

Врач в травмпункте с интересом слушал историю о моем сотрясении».

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«Когда стою в очереди в супермаркете, люблю представлять, что покупки, которые делают люди, нужны им для сверхгениального плана. Например, самое банальное: парень покупает шоколадку, вино и презервативы. Сразу рисую картинку, как этот самый парень под покровом ночи пробирается на сверхсекретный объект, подкупает одного охранника шоколадкой, второго вырубает, разбив ему об голову бутылку вина, и, связав из презервативов веревку, ловко забирается в окно. Время в очереди сразу начинает идти быстрее».

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«Люди узнают земляков по глазам», - говорил мой дед. После почти сорока лет, прожитых на Колыме, переехал в Приморский край. Народ здесь другой. Земляков встречаю редко, изредка приезжают те, кто тоже живет в этих краях. И вот стою на остановке в центре. Через проезжую часть бежит мужчина, глядя прямо на меня. Подбегает и говорит: «Братан, ты ж из Магадана? Скажи, где такой-то магазин?» Вот как? Прямо в глазах написано? А когда об этом спросил, ответ был такой: «У тебя глаза другие!»

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«Моя девушка работает фельдшером «Скорой помощи». От нее ежедневно выслушиваю какие-то забавные и не очень истории: то старушки вызывают просто поговорить, то граждане из Средней Азии интересуются: «Одна таблетка можна? А два таблетка?» Но один случай порадовал больше всего: приезжают на вызов, а там чувак пьяный лег спать попой на соль. Итог - получил ожог всей попы. Просто

задуматься: как можно уснуть голым конкретно на соли? И почему она была рассыпана на спальном месте...»

С сайта vk.com/overhear