От льда устал - на доску встал: как отдыхают российские спортсмены

Май - время отпусков у спортсменов-зимников. Ведь уже в июне начинается подготовка к следующему сезону. Фигуристы в начале лета начинают подбирать музыку к новым программам, лыжники тестируют инвентарь, биатлонисты пристреливают винтовки, конькобежцы точат лезвия и наматывают круги. А пока есть время - нужно срочно и качественно отдохнуть.

"Комсомолка" узнала, как отдыхают российские спортсмены.

Смежная профессия

Если многие спортсмены после окончания спортивного сезона едут на золотые пляжи, то лучший саночник страны Семен Павличенко отправился в Иркутскую область, в Братск. Здесь у чемпиона живет воспитавшая его бабушка Алла Рауфовна.

Прошлый сезон стал для Семена самым удачным в карьере: он выиграл чемпионат мира, Европы и общий зачет Кубка мира. А в Братск Семен отправился не только ради бабушкиных щей, но и чтобы заняться своим небольшим бизнесом, или, как его называет сам спортсмен, хобби.

Семен - ярый фанат автомобилей и всего, что с ними связано. Он лично ремонтирует свой внедорожник в перерывах между тренировками. Недавно вместе с друзьями открыл в родном городе сервис по полировке, а также магазин автозапчастей. Приехав в свой салон, Семен взял в руки шлифовальную машинку и принялся за полировку авто одного из клиентов.

Семен Павличенко. Фото: Личный архив

- Сначала зашел, чтобы посмотреть, как пацаны работают, - рассказал Павличенко. - У них как раз стояла машина на обслуживании. Я решил попробовать ее отполировать - опыт есть, сани я всегда полирую сам. Как мне это понравилось! Работать начал в 10 утра и закончил только к 9 вечера.

То, что его автомобиль доводит до блеска лучший саночник мира, хозяин авто еще не знает. Но один из клиентов узнал спортсмена и попросил сделать с ним селфи.

- Хочу попробовать себя в роли продавца, - говорит Семен. - Встану на кассу и поторгую немного. Тем более, мы решили, что на часть выручки за этот месяц поможем детскому дому в Падуне. Закупим оборудование для детского интерната, спортинвентарь.

После рабочего дня Семена дома встречает бабушка. Как бы ни старался чемпион соблюдать диету и поддерживать форму с помощью утренних пробежек, отказаться от бабушкиного «шахтерского» борща, пирожков, тортиков и, главное, горлодера (острая приправа из пропущенных через мясорубку помидоров, хрена и чеснока) Семен никак не может.

Фигурка под пальмами

Фигуристка Соня Самодурова. Фото: instagram.com/sofia_samodurova

Фигуристка Соня Самодурова (в июле девушке исполнится 17) в прошедшем сезоне переполошила весь ледовый мир. Попала на чемпионаты Европы и мира первым номером от России, заставив биться за место в команде двух экс-чемпионок мира - Елизавету Туктамышеву и Евгению Медведеву. Всего за сезон воспитанница Алексея Мишина заработала 47 тысяч долларов призовых - это 3 млн рублей. Неплохо для школьницы из Санкт-Петербурга. Можно съездить на острова, что и сделала Самодурова. А потом выставила фото своей стройной фигурки под пальмами Пхукета.

Конькобежец оседлал волну

Денис Юсков. Фото: instagram.com/yuskov_denis

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков подался в теплые страны, где нашел применение своим тренированным ногам. Денис, судя по фото в соцсетях, отлично освоил серфинг. Ну что ж, поддерживать спортивную форму на пляжах Бали - не самое худшее проведение межсезонья. А кому мало - следующее фото Юскова с Кипра. Имеет право. Конькобежцы девять месяцев в году, кроме льда, ничего не видят.

«Бесстрашный Юрец»

Екатерина Юрлова-Перхт. Фото: instagram.com/yurlovaeka

Лучшая биатлонистка России Екатерина Юрлова-Перхт тоже освоила другой вид спорта - мотогонки по пересеченной местности. Железного коня она оседлала в Австрии, где живет со своим мужем (Йозеф Перхт - массажист сборной Австрии по горнолыжному спорту). Болельщики в панике: «Катя, вы экстремалка, осторожнее!» - пишут одни. «Ничего себе! Фото называется Бесстрашный Юрец», - отмечают другие.

К слову, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев подвел итоги сезона, поставив Юрлову в пример: «Женская команда выполнила задачу: Юрлова выиграла медаль на ЧМ, три спортсменки входят в топ-5 в мире по стрельбе. Мужчинам в этом смысле еще работать и работать», - сказал Драчев.

Ракетку в сторону!

Мария Шарапова. Фото: instagram.com/mariasharapova

А вот Мария Шарапова, у которой теннисный сезон в самом разгаре, тоже, можно сказать, находится на отдыхе. Маша снялась с «Ролан Гаррос», сославшись на травму плеча, и теперь красуется на подиумах. При этом жалуется, что у нее смартфон уже перегружен: «У меня на телефоне больше контента с прошлой ночи, чем за целый предыдущий год», - пишет звезда. Да, когда целые дни проводишь на корте, снимать особо нечего.

А КТО ЕЩЕ

Прыгнул в историю

Евгений Климов в прошлом сезоне улетел в историю - стал первым российским прыгуном с трамплина, который выиграл этап Кубка мира. Правда, повторить этот рекорд пока не удалось, но в мировой элите его считают за своего.

Евгений Климов. Фото: instagram.com/evgklim

Евгений проводил свой отдых в Крыму, в Ялте. А сейчас уже тренируется. Ведь у прыгунов кроме зимнего теперь есть и летний Гран-при.