Невозмутимый мальчик на качелях из Ноябрьска стал интернет-мемом

Самый обычный пожар в далеком российском городе Ноябрьске стал хитом социальных сетей. Нет, там не было героя, который вытащил из огня детей. Не было даже героя-пожарного. Просто пока стихия бушевала, а маленький мальчик из обычной семьи невозмутимо катался на качелях.

Качавшийся на качелях во время пожара мальчик стал героем мемов.

Спокойствие небольшого человека покорило сердца интернет-пользователей. Как выяснило издание Ura.ru, ребенка зовут Дима, ему девять лет. Пожар его не волновал, ему просто хотелось покачаться.

Больше всего внимания эта история получила от забугорных наших товарищей. Видео стало популярном на Reddit и Twitter. Многие сравнивают его с популярным мемом про собаку в горящем доме. В ужасный момент она говорит «This is fine» («Все хорошо»).

Все в порядке: пользователи шутят про мальчика на качелях. @sovietvisuals https://t.co/y4CX0bQeLu

Другие нашли в нем отражение многих жизненных ситуаций: потери работы, домашних ссор.

"Это я, честно игнорирующий свою жизнь, разваливающуюся на части."Фото: соцсети

"Это похоже на то, когда родители кричат на вашего брата или сестру, но не на вас".Фото: соцсети

"В России-матушке огонь не действует."Фото: соцсети

"Дейнерис Качелиан"Фото: соцсети

"Я в первый месяц безработицы."Фото: соцсети