Исследование: За год россияне в три раза чаще стали пользоваться бесконтактной оплатой
Сервис электронных платежей Яндекс.Деньги провел исследование относительно того, как граждане нашей страны платят бесконтактно. Установлено, что за последний год российские пользователи почти в три раза чаще стали оплачивать покупки таким способом.
Число бесконтактных платежей выросло в 2,9 раза, оборот - в 2,5 раза
Российские пользователи за последний год стали проводить платежи через системы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay картами Яндекс.Денег больше в 2,5 раза, тем самым увеличив оборот в 3,1 раза. Кроме того, оплата может производится смартфоном бесконтактно через собственное приложение сервиса. Как было установлено в исследовании, за год число таких платежей выросло в 2,9 раза, оборот - в 2,5 раза.
Смартфоны против «пластика»
Отмечается, что в сегменте бесконтактных платежей за последнее время телефоны постепенно вытесняют пластиковые карты. Так, в общем объеме бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги доля платежей смартфонами выросла на 10%, а именно с 29% до 39%. При этом на оборот приходится 48% - за год этот показатель увеличился в 1,5 раза.
Сколько тратят и на что
Большинство бесконтактных платежей картами Яндекс.Денег (91%) осуществляются на суммы до 1 тысячи рублей. Доля платежей от 1 тысячи до 5 тысяч рублей уменьшилась с 9% до 8%. На суммы от 5 тысяч рублей по-прежнему приходится меньше 1% платежей.
Активнее всего люди платят бесконтактно за относительно недорогие товары и услуги:
- за продукты и алкоголь (средний чек — 383 рубля);
- за заказы в кафе (306 рублей);
- за транспорт (201 рубль);
- медицинские услуги (435 рублей);
- покупки на заправках (857 рублей);
- междугородний и городской транспорт (127 и 39 рублей соответственно);
- коммунальные услуги (1799 рублей);
- профессиональные услуги (1689 рублей);
- домашний интернет (722 рубля);
- развлечения (403 рубля);
- электроника и бытовая техника (2875 рублей);
- кино, музыка и другой цифровой контент (441 рубль);
- аренда транспорта (266 рублей).
Но некоторые пользователи оплачивают бесконтактно и покупки на гораздо более крупные суммы.
Самые большие чеки при платеже картой Яндекс.Денег за последний год:
- На сумму 232 тысячи рублей в московском магазине Cartier на Петровке,
- На сумму 211 тысячи рублей в магазине «Лучшая мебель».
Где чаще платят
Проведенное исследование позволило установить, где чаще всего используют карты Яндекс.Денег расплачиваясь бесконтактно:
1. Гипермаркет «О’КЕЙ»;
2. «Красное&Белое»;
3. «Лента»;
4. WildBerries;
5. Дикси;
6. Пятерочка;
7. Перекресток.
В ходе исследования аналитики Яндекс.Денег изучили, как россияне платят бесконтактно картами сервиса в самых разных магазинах — от «О’КЕЙ» до Cartier. Кроме того, учитывались данные о платежах пользователей за последние 12 месяцев, а также за такой же период годом ранее.
Всего сервис Яндекс.Деньги выпустили 800 тысяч пластиковых и 17 миллиона виртуальных карт.
ИСТОЧНИК KP.RU