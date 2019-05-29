Исследование: За год россияне в три раза чаще стали пользоваться бесконтактной оплатой

Сервис электронных платежей Яндекс.Деньги провел исследование относительно того, как граждане нашей страны платят бесконтактно. Установлено, что за последний год российские пользователи почти в три раза чаще стали оплачивать покупки таким способом.

Число бесконтактных платежей выросло в 2,9 раза, оборот - в 2,5 раза

Российские пользователи за последний год стали проводить платежи через системы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay картами Яндекс.Денег больше в 2,5 раза, тем самым увеличив оборот в 3,1 раза. Кроме того, оплата может производится смартфоном бесконтактно через собственное приложение сервиса. Как было установлено в исследовании, за год число таких платежей выросло в 2,9 раза, оборот - в 2,5 раза.

Смартфоны против «пластика»

Отмечается, что в сегменте бесконтактных платежей за последнее время телефоны постепенно вытесняют пластиковые карты. Так, в общем объеме бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги доля платежей смартфонами выросла на 10%, а именно с 29% до 39%. При этом на оборот приходится 48% - за год этот показатель увеличился в 1,5 раза.

Сколько тратят и на что

Большинство бесконтактных платежей картами Яндекс.Денег (91%) осуществляются на суммы до 1 тысячи рублей. Доля платежей от 1 тысячи до 5 тысяч рублей уменьшилась с 9% до 8%. На суммы от 5 тысяч рублей по-прежнему приходится меньше 1% платежей.

Активнее всего люди платят бесконтактно за относительно недорогие товары и услуги:

- за продукты и алкоголь (средний чек — 383 рубля);

- за заказы в кафе (306 рублей);

- за транспорт (201 рубль);

- медицинские услуги (435 рублей);

- покупки на заправках (857 рублей);

- междугородний и городской транспорт (127 и 39 рублей соответственно);

- коммунальные услуги (1799 рублей);

- профессиональные услуги (1689 рублей);

- домашний интернет (722 рубля);

- развлечения (403 рубля);

- электроника и бытовая техника (2875 рублей);

- кино, музыка и другой цифровой контент (441 рубль);

- аренда транспорта (266 рублей).

Но некоторые пользователи оплачивают бесконтактно и покупки на гораздо более крупные суммы.

Самые большие чеки при платеже картой Яндекс.Денег за последний год:

- На сумму 232 тысячи рублей в московском магазине Cartier на Петровке,

- На сумму 211 тысячи рублей в магазине «Лучшая мебель».

Где чаще платят

Проведенное исследование позволило установить, где чаще всего используют карты Яндекс.Денег расплачиваясь бесконтактно:

1. Гипермаркет «О’КЕЙ»;

2. «Красное&Белое»;

3. «Лента»;

4. WildBerries;

5. Дикси;

6. Пятерочка;

7. Перекресток.

В ходе исследования аналитики Яндекс.Денег изучили, как россияне платят бесконтактно картами сервиса в самых разных магазинах — от «О’КЕЙ» до Cartier. Кроме того, учитывались данные о платежах пользователей за последние 12 месяцев, а также за такой же период годом ранее.

Всего сервис Яндекс.Деньги выпустили 800 тысяч пластиковых и 17 миллиона виртуальных карт.