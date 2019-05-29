Москвичке спустя три с половиной года вернули сына, которого после развода похитил родной отец

Почти четыре года москвичка ничего не знала о судьбе своего сына. В ноябре 2015-го почти сразу после развода двухлетнего мальчика кто-то похитил. Под подозрение попал родной отец ребенка. Однако все это время мужчина умело скрывался от правоохранительных органов. В какой-то момент дошло до того, что Следственный комитет был вынужден возбудить уголовное дело по статье "Убийство".

На руках женщины при этом было решение об определении места жительства сына вместе с ней. Отец малыша отлично знал об этом документе.

- Следствием были установлены автомобили, находящиеся в собственности отца ребенка, проанализированы их маршруты передвижения и поставлены на контроль посредством компьютеризованной программы «Поток». Мальчик был объявлен в федеральный розыск и выставлен на сторожевой контроль с целью не допущения пересечения границы РФ, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Кроме того под контроль попали банковские карты отца. Именно они помогли установить, что мужчина и ребенок находятся на территории Москвы. На днях отца-похитителя удалось задержать. В тот же день ребенка вернули матери. Мужчина вину признал. Скорее всего, ребенка он теперь увидит не скоро.

- В ближайшее время органы опеки рассмотрят вопрос о лишении либо ограничении родительских прав мужчины в связи с злоупотреблением ими последним, - пояснили в столичном СК.