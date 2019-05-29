2019-05-29T14:16:27+03:00
Происшествия

Мама малыша, умершего после падения в больнице, сама переложила сына в взрослую кровать

Лечение усугубило тяжелое заболевание, которым с рождения страдал ребенок
Анастасия ВАРДАНЯН
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После падения кроха был госпитализирован в Морозовскую детскую больницуПосле падения кроха был госпитализирован в Морозовскую детскую больницуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В смерти девятимесячного малыша, который получил тяжелые травмы после падения с кровати в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, поспешили обвинить медиков. Но оказалось, что мама мальчика сама грубо нарушила больничные правила и в ту роковую ночь переложила сына из детской кроватки с бортиками в свою.

- Мать ребенка была обеспечена условиями круглосуточного пребывания, включая полноценную взрослую кровать и питание. Она была ознакомлена с Правилами внутреннего распорядка и дала письменное информированное согласие, включавшее запрет на оставление ребенка на взрослой кровати. Однако в присутствии двух других матерей она переложила сына в свою кровать, - сообщили "КП" в пресс-службе Минздрава РФ.

После падения кроха был госпитализирован в Морозовскую детскую больницу. Через две недели мальчик умер. Лечения усугубил врожденный диагноз малыша. На фоне цирроза печени ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму. Сейчас по факту смерти проверку проводит столичный Следственный комитет. По предварительным данным, в случившемся виновата мама мальчика.

Известно, что в Москву женщина и ребенок приехали из города Керчь Республики Крым.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В московской клинике девятимесячный малыш выпал из кровати и умер спустя 15 суток

Жуткий случай произошел в ночь на 15 мая в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Маленький пациент, которому нет еще и года, во втором часу ночи выпал из детской кроватки. Кроха ударился головой и получил настолько тяжелые травмы, что медики клиники были вынуждены обратиться за помощью к коллегам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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