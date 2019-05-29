«Он хочет забить меня насмерть и забрать дом». Художник Вильчевский попал в больницу после избиения в собственном доме

61-летнего члена Международного Союза художников доставили в больницу Одинцовского района с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Врачам пожилой мужчина рассказала, что его зовут Игорь Вильчевский, и что на него напал собственный зять в его собственном доме, который располагается в деревне Сколково.

Как оказалось, Игорь Николаевич стал заложником в собственном доме. Из его показаний следует, что он приютил у себя свою дочь с тремя внуками и зятем Дмитрием. Отношения между мужчинами не заладились сразу. Напряжение между тестем и зятем сначала вылилось в регулярные скандалы и угрозы, а уже в конце апреля перешли в рукоприкладство.

- Правоохранителям Вильчевский пояснил, что дома его избивает собственный зять, угрожая ему убийством. Зять, которого зовут Дмитрий Т. заявляет, что отберет у пострадавшего его дом и забьет насмерть, - рассказал КП источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицией проводится проверка в отношении 46-летнего Дмитрия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Игорь Вильчевский – ученик знаменитого русского художника Андрея Поздеева. Игорь Николаевич член Международного и Всероссийского Союза художников.