2019-05-29T14:55:26+03:00
Общество

Аэрофлот: Заявление Сергея Фургала о причинах катастрофы SSJ100 — это давление на следствие

В компании не видели документов, о которых говорит чиновник
Федор ПЕТУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Авиакомпания Аэрофлот прокомментировала заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU 1492 Москва-Мурманск - «это на сто процентов человеческий фактор». В компании назвали эти слова «неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного Авиационного комитета и следственные органы».

В Аэрофлоте отметили, что в их адрес не поступало официальное заключение, на которое ссылается чиновник. По словам Фургала, в документе говорится, что «технически самолет был в идеальном состоянии».

- Авиакомпания требует от губернатора Хабаровского края С.Фургала предоставить документы, подтверждающие обнародованную информацию об окончательных итогах расследования. В случае отсутствия таковых, Аэрофлот требует незамедлительного и официального опровержения, - заявили в компании. - Объективные результаты расследования еще только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам.

Аэрофлот призвал СМИ, общественность и должностные лица воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах катастрофы. Ведь спекуляция подобными фактами может спровоцировать рост социальной напряженности. Любые толкования таких событий — по сути простые домыслы. А официальные СМИ получают информацию исключительно от органов следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Переговоры по увеличению численности войск США в Польше близятся к финалу
Лавров о скандальном видео в Австрии: Русофобия сейчас в моде
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Мы готовы предоставлять гранты на обустройство экологических троп для активного отдыха»
Председатель КНР примет участие в Петербургском форуме
Раненного в Косово россиянина из миссии ООН переведут в Белград
Телефон экстренных служб "112" доступен только 28% россиян
Экс-главу МИД Великобритании вызвали в суд в связи с высказываниями о Brexit
Помпео назвал главную угрозу экономической и национальной безопасности США
Партия Саакашвили будет бороться за места в Раде
Иран не может начать переговоры с США из-за давления со стороны Вашингтона
Пожар на военном корабле, пришвартованном возле бывшего завода Порошенко, ликвидирован