Аэрофлот: Заявление Сергея Фургала о причинах катастрофы SSJ100 — это давление на следствие

Авиакомпания Аэрофлот прокомментировала заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU 1492 Москва-Мурманск - «это на сто процентов человеческий фактор». В компании назвали эти слова «неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного Авиационного комитета и следственные органы».

В Аэрофлоте отметили, что в их адрес не поступало официальное заключение, на которое ссылается чиновник. По словам Фургала, в документе говорится, что «технически самолет был в идеальном состоянии».

- Авиакомпания требует от губернатора Хабаровского края С.Фургала предоставить документы, подтверждающие обнародованную информацию об окончательных итогах расследования. В случае отсутствия таковых, Аэрофлот требует незамедлительного и официального опровержения, - заявили в компании. - Объективные результаты расследования еще только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам.

Аэрофлот призвал СМИ, общественность и должностные лица воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах катастрофы. Ведь спекуляция подобными фактами может спровоцировать рост социальной напряженности. Любые толкования таких событий — по сути простые домыслы. А официальные СМИ получают информацию исключительно от органов следствия.