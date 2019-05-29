2019-05-29T15:05:57+03:00
Политика

В России появится «умная платформа» для сбора информации

В 2022 году заработает национальная система управления данными
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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На заседании правительства обсуждали создание национальной системы управления данными. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССНа заседании правительства обсуждали создание национальной системы управления данными. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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На едином дне голосования в сентябре будет протестирована система электронного голосования. Об этом рассказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в среду.

- Совместно с ЦИК будет апробирован механизм электронного голосования, есть планы провести подобный эксперимент в единый день голосования, оценить эффективность этих инструментов для того, чтобы их впоследствии использовать, - сказал Медведев, а потом признался, - вопросов здесь достаточно много, особое внимание нужно обратить на безопасность создаваемой системы. Следует использовать эффективные системы идентификации, жесткие условия допуска к персональным данным.

На заседании правительства обсуждали создание национальной системы управления данными. Она должна полностью заработать в 2022 году.

- Речь идет о создании умной платформы, которая систематизирует информацию из множества госсистем, реестров и баз данных, - пояснил Медведев.

По данным Минкомсвязи, таких информационных ресурсов сейчас более 800.

- Это и федеральный регистр населения, единый государственный регистр юридических лиц, реестр недвижимости, реестр транспортных средств, сведения о паспортах граждан России, сведения о системе обязательного пенсионного страхования и очень-очень многое другое, - перечислил Медведев.

Как пояснил премьер, сейчас эти сведения рассредоточены по разным базам данным.

- Поэтому, чтобы собрать бумаги для продажи дачи, автомобиля, нужно потратить немало времени и сил, - заметил Медведев.

К тому же, по его словам, информация в этих базах данных обновляется недостаточно быстро. Как пояснил Медведев, национальная система управления данными не предполагает физического объединения существующих государственных баз данных, но повысит оперативность их обновления и ускорит обмен информацией между госструктурами.

- Главное, чтобы базы данных были совместимы. Здесь просто нужно порядок навести, - пояснил Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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