Пространство «Здоровое общество» впервые будет функционировать на ПМЭФ

Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума будет функционировать пространство «Здоровое общество». Это профильная площадка для обсуждения ключевых вопросов повышения качества и увеличения продолжительности жизни населения. В рамках деловой программы «Здоровое общество» в одноименном пространстве пройдет ряд деловых сессий, форсайт-лекция и презентация проектов-победителей конкурса инновационных разработок «Здоровое общество».

«Тема здравоохранения является сквозной повесткой ПМЭФ и логично продолжает форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+». Увеличение продолжительности здоровой жизни российских граждан – стратегическая задача, для решения которой должны объединиться представители органов власти и экспертное сообщество. Формирование здорового общества возможно только при комплексном подходе, включение темы здравоохранения в деловую программу Форума позволит объединить усилия всех заинтересованных сторон для достижения цели», – комментирует советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Одна из ключевых сессий программы «Здоровое общество» будет посвящена вопросу борьбы с неинфекционными заболеваниями. Значительный потенциал России в снижении смертности от неинфекционных заболеваний во многом обуславливается реализацией национального проекта «Здравоохранение». Модератором сессии выступит директор департамента проектной деятельности Министерства здравоохранения РФ Давид Мелик-Гусейнов, выступающими станут генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Андрей Каприн, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова, член президиума правления Российского общества кардиологов, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили, заместитель руководителя АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» Нелли Найговзина.

Еще одной значимой темой программы «Здоровое общество» станет иммунизация и концепция «life-course immunization», которая активно применяется в развитых странах и направлена на создание единого комплексного подхода к вакцинации человека на протяжении всей жизни. Модератором сессии выступит член комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, среди выступающих и участников дискуссии Первый заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, директор группы региональной поддержки для Восточной Европы и Центральной Азии ЮНЭЙДС Виней Патрик Салдана, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова, исполнительный вице-президент, директор по вопросам взаимодействия с пациентами отдела стратегических коммуникаций, глобальной общественной политики и здоровья населения MSD Джули Гербердинг, руководитель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

«Одним из самых эффективных видов инвестиций в здравоохранение можно считать именно вакцинацию, которая в развивающихся странах ведет к снижению бремени целого ряда инфекционных заболеваний. Увеличить продолжительность и качество жизни граждан возможно при повсеместном применении инновационных вакцин, в том числе направленных на предотвращение заболеваний и поддержание здоровья взрослого населения, иммунитет которого ослабевает естественным образом с течением жизни. В рамках дискуссии мы рассмотрим вопросы обеспечения многосторонней коммуникации и доверия в реализации программ иммунизации, как с помощью вакцин можно ограничить распространение устойчивости к антибиотикам, и сможет ли вакцинация на протяжении всей жизни стать новой «нормой» наряду со здоровым питанием и отказом от курения», – комментирует руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

На сессии «Демографические вызовы 21 века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?» обсудят меры государственных гарантий для изменения демографической ситуации, популяризацию института семьи и проблемы российского детского здравоохранения. Участниками станут министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Геннадий Сухих и другие.

О том, как профилактика, своевременная диагностика, внедрение золотых стандартов лечения, здоровый образ жизни и ответственное отношение к собственному здоровью могут помочь увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 80 лет, а также существенно снизить затраты, направляемые государством на лечение предотвратимых заболеваний, поговорят ведущие отечественные и зарубежные эксперты, ученые, представители власти и бизнеса в рамках сессии «Как обмануть время: новые подходы в превентивной и антивозрастной медицине».

В пространстве «Здоровое общество» участники ПМЭФ смогут отправиться в путешествие по разным уголкам мира, надев очки виртуальной реальности в светлом, озелененном пространстве VR-зоны, погреться под солнечными лучами, не выходя из павильона, с технологией «Искусственное солнце» и сделать генетический тест. Не забыть о правильном питании поможет Healthy Food Area.

Петербургский международный экономический форум пройдет 6-8 июня. Его оператором является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.