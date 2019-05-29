Кассир и повар — самые востребованные профессии в России

ВНИИ труда составил рейтинг самых востребованных в России профессий рабочих и специалистов среднего звена. Для этого опросил около 27 тысяч организаций. Результаты опубликованы в «Справочнике профессий» Министерства труда и социальной защиты, для актуализации которого, собственно, и проводился опрос. Данные приводит "Российская газета".

На самых верхних строчках рейтинга оказались продавец-кассир и повар. Следом - разного рода педагоги и социальные работники (что, конечно, хорошо), в пятерку лидеров входит также юрист. А как же недавние разговоры о том, что в связи с импортозамещением нам потребуется много квалифицированных рабочих кадров? Профессии, которые хотя бы условно можно назвать рабочими, появляются во второй десятке рейтинга — электромонтер и слесарь аварийно-восстановительных работ. И то это скорее не производство, а коммунальная сфера.

- Этот рейтинг — действительно неплохой индикатор того, какие сферы у нас развиваются в большей, а какие в меньшей степени, - прокомментировал «КП» результаты опроса Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. - А сфера услуг у нас действительно разширяется с опережением производственной. Но я бы не стал на основе этого делать далеко идущие выводы конкретно про нашу экономику. Такое не только у нас — это мировая тенденция, характерная для стран, которые еще только стремятся стать развитыми. Мы все еще на этапе сдвига в сторону «общества потребления», который развитые страны уже прошли. Кассиры и повара как раз этот сдвиг обеспечивают.

Топ-10 наиболее востребованных профессий

(рабочие и специалисты среднего звена)

1.Продавец-кассир

2.Повар

3.Педагог профобразования

4.Юрист

5.Специалист по социальной работе

6.Специалист по закупкам

7.Педагог дополнительного образования для детей и взрослых

8.Медсестра

9.Делопроизводитель

10.Бухгалтер

(По данным ВНИИ труда)