Кассир и повар — самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда составил рейтинг самых востребованных в России профессий рабочих и специалистов среднего звена. Для этого опросил около 27 тысяч организаций. Результаты опубликованы в «Справочнике профессий» Министерства труда и социальной защиты, для актуализации которого, собственно, и проводился опрос. Данные приводит "Российская газета".
На самых верхних строчках рейтинга оказались продавец-кассир и повар. Следом - разного рода педагоги и социальные работники (что, конечно, хорошо), в пятерку лидеров входит также юрист. А как же недавние разговоры о том, что в связи с импортозамещением нам потребуется много квалифицированных рабочих кадров? Профессии, которые хотя бы условно можно назвать рабочими, появляются во второй десятке рейтинга — электромонтер и слесарь аварийно-восстановительных работ. И то это скорее не производство, а коммунальная сфера.
- Этот рейтинг — действительно неплохой индикатор того, какие сферы у нас развиваются в большей, а какие в меньшей степени, - прокомментировал «КП» результаты опроса Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. - А сфера услуг у нас действительно разширяется с опережением производственной. Но я бы не стал на основе этого делать далеко идущие выводы конкретно про нашу экономику. Такое не только у нас — это мировая тенденция, характерная для стран, которые еще только стремятся стать развитыми. Мы все еще на этапе сдвига в сторону «общества потребления», который развитые страны уже прошли. Кассиры и повара как раз этот сдвиг обеспечивают.
Топ-10 наиболее востребованных профессий
(рабочие и специалисты среднего звена)
1.Продавец-кассир
2.Повар
3.Педагог профобразования
4.Юрист
5.Специалист по социальной работе
6.Специалист по закупкам
7.Педагог дополнительного образования для детей и взрослых
8.Медсестра
9.Делопроизводитель
10.Бухгалтер
(По данным ВНИИ труда)
ИСТОЧНИК KP.RU