2019-05-29T16:24:43+03:00
Общество

Человек-тигр с ушами на шлеме смог преодолеть московскую пробку на Якиманке

Пока остальные "умирали в духоте", пытаясь переехать Большой каменный мост
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Яркий мотоциклист в столичных пробках.Яркий мотоциклист в столичных пробках.Фото: Алиса ТИТКО
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В столице рекордная жара, на градуснике +31. Предупреждение в МЧС делали, вот только никто не советовал, как проскочить пробки на Якиманке. В полдень машины остановились сразу же за станцией метро "Октябрьская" и до самой "Боровицкой" приходилось "ползти", хотя во всем городе было всего 5 баллов (данные сервиса "Яндекс.Пробки"). От жары спасали только кондиционеры. Но и они не у всех же.

Человек-тигр с ушами на шлеме смог преодолеть московскую пробку на Якиманке.Алиса ТИТКО

Прорваться сквозь длиннющий поток машин удалось только человеку-тигру, который обратил внимание на себя. Машины даже немного раздвинулись, чтобы пропустить "пушистого" героя. Парень ехал на мотоцикле окраса тигр. Но яркость его образа была не только в этом. На нем был шлем с пушистыми ушками и длинный хвост.

- Ему, наверное, жарко в таком костюме, - говорю коллегам.

- Зато он уже поехал и где-то на Тверской ест окрошку, а мы продолжаем любоваться Большим каменным мостом, - отвечают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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