В столице рекордная жара, на градуснике +31. Предупреждение в МЧС делали, вот только никто не советовал, как проскочить пробки на Якиманке. В полдень машины остановились сразу же за станцией метро "Октябрьская" и до самой "Боровицкой" приходилось "ползти", хотя во всем городе было всего 5 баллов (данные сервиса "Яндекс.Пробки"). От жары спасали только кондиционеры. Но и они не у всех же.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711735" frameborder="0"></iframe> Человек-тигр с ушами на шлеме смог преодолеть московскую пробку на Якиманке.Алиса ТИТКО

Прорваться сквозь длиннющий поток машин удалось только человеку-тигру, который обратил внимание на себя. Машины даже немного раздвинулись, чтобы пропустить "пушистого" героя. Парень ехал на мотоцикле окраса тигр. Но яркость его образа была не только в этом. На нем был шлем с пушистыми ушками и длинный хвост.

- Ему, наверное, жарко в таком костюме, - говорю коллегам.

- Зато он уже поехал и где-то на Тверской ест окрошку, а мы продолжаем любоваться Большим каменным мостом, - отвечают.