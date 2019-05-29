Латиноамериканский рынок перспективен для российского рыбного экспорта

Российская экспозиция была организована выставочной компанией Expo Solutions Group под эгидой Росрыболовства в четвертый раз и в этом году она стала самой масштабной по количеству участников – 23 компании.

В рамках деловой программы стенда бизнес-аналитики консалтинговой компании Fishery Strategy Consulting (FSC) провели круглый стол «Скрытый потенциал Латинской Америки», где представили рыбакам результаты анализа потребительских рынков этих государств. На встрече присутствовали российские компании, заинтересованные в расширении географии экспортных поставок.

«Латиноамериканские страны, такие как Мексика, Бразилия, Перу, Коста-Рика становятся все привлекательнее для рыбных экспортеров. По прогнозам Продовольственной организации ООН (FAO) потребление рыбы и морепродуктов будет увеличиваться в этих регионах на 18% ежегодно, что является самым быстрым темпом прироста в мире», - отметил в докладе управляющий партнер Fishery Strategy Consulting Богдан Шалдугин.

По его словам, в странах Латинской Америки отмечается также стабильный рост производства аквакультуры – на 3,3 % ежегодно, и в целом, всё большая занятость населения в рыбопромышленной индустрии.

Во время обсуждения отметили, что во многих странах Латинской Америки сейчас восстанавливается экономическое положение и нужно непременно знакомить эти перспективные рынки с русской рыбой. А начинать экспансию необходимо с недорогих видов водных биоресурсов – атлантической сардины, сельди, минтая, тилапии, как в сырье, так и в переработке.

Рыбопромышленники заинтересовались выявленной перспективой освоения латиноамериканских рынков. Бизнес-аналитики Fishery Strategy Consulting продолжат углубленное изучение потребления рыбы и морепродуктов в этих государствах для определения дальнейшей маркетинговой стратегии и инструментов для развития российского рыбного экспорта в страны Латинской Америки.