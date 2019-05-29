Итоги акции «Ночь в музее – 2019» с Tele2

В 2019 году Tele2 вновь выступила стратегическим партнером «Ночи в музее», которая ежегодно проводится в третью субботу мая. Оператор, поддерживающий культурные увлечения своих абонентов, предложил им расширенную программу мероприятия. Формат выходит за привычные рамки акции и соответствует концепции «Другие правила». В этом году оператор продлил акцию для своих столичных абонентов на целую неделю.

В ночь с 18 на 19 мая абоненты Tele2 посетили восемь музеев Москвы в приоритетном порядке, без ожидания и очередей. Предварительно абоненты должны были зарегистрироваться на сайте проекта «Ночь в музее» Tele2. Наиболее популярными среди клиентов оператора стали ГМИИ имени А. С. Пушкина и Третьяковская галерея на Крымском Валу.

Впервые в этом году оператор разработал две автобусные экскурсии: одна из них была посвящена шедеврам русского модерна, а другая – истории московских заводов и фабрик. Во время экскурсии больше всего интернет-трафика клиенты оператора скачали вблизи особняков Рябушинского и Морозовой – зданий, построенных по проектам мастера московского модерна Федора Шехтеля.

Наибольшее потребление дата-трафика было зафиксировано в ГМИИ им. А. С. Пушкина, где прошла авторская экскурсия актрисы Марии Шалаевой по выставке Фрэнсиса Бэкона и Лондонской школы. Второе место занял Дарвиновский музей – лидер по потреблению интернет-трафика музейной ночи прошлого года. Объем скачанного трафика в музее вырос на 25% год к году. Экскурсоводом в музее выступил телерадиоведущий Алекс Дубас с рассказом «Фабрика Борщевик». Абоненты делились фотографиями и вели прямые эфиры в социальных сетях во время экскурсии и просмотра экспозиции музея.

Также Tele2 записала аудиолекции звездных экскурсоводов и предоставила доступ к ним всем участникам «Ночи в музее». Чтобы прослушать аудиогид, достаточно было отсканировать QR-код. Клиенты оператора могли бесплатно получить наушники для более комфортного прослушивания лекции. За время акции аудиогидом воспользовались более 10 тысяч человек.

Оператор запустил специальные автобусы, которые курсировали между основными столичными музеями. За время акции ими воспользовались свыше 30 тысяч человек, что на 50% больше, чем годом ранее.

Мобильные кофейни Tele2 возле популярных музеев Москвы пользовались большим спросом. За 6 часов работы фуд-траков абоненты оператора выпили более трех тысяч литров чая и кофе, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Для тех, кто не смог посетить авторские экскурсии, запись трансляции доступна на сайте проекта.

Антон Кондратов, коммерческий директор «Tele2 Москва»:

«Мы в очередной раз продемонстрировали рынку, что быть абонентом Tele2 – не только выгодно, но еще и интересно. В этом году привилегиями на «Ночи в музее» воспользовалось еще больше клиентов, чем годом ранее, а положительный отклик мотивирует нас воплощать еще более грандиозные проекты. Поддержка культурного досуга пользователей остается важным приоритетом нашей работы, и мы продолжаем делать это в духе «других правил».

Сергей Астахов, актер, ведущий авторской экскурсии Tele2 в 2019 году:

«Работать экскурсоводом тяжело. Надо очень хорошо знать предмет, о котором говоришь, его нюансы, вообще нужно любить то, что ты делаешь. Я пытался передать людям свое мнение и эмоции. Компания Tele2 – молодцы, устраивать людям такие подарки,возвращать их в русло духовности – прекрасно, это ни за что не купишь. Оператор играет по «другим правилам» –слоган себя оправдывает, потому что мало кто может похвастаться такими акциями. И ведь столько привлечено актеров, медийных людей! В Tele2 делают акцию, освещают ее, а люди идут, и их все больше и больше. И они приходят сами– это важно».