«Заложники» или «рейдеры»: что не так в ситуации с картинг-центром в Измайловском парке

«Дети Москвы остаются без школы картинга. Помогите нам сохранить трассу», - такие сообщения о помощи появились в соцсетях и на сайте клуба «Диксодром». Представители клуба рассказали, что землю якобы «забирают» Росимущество и ДОМ.РФ для продажи. Участок, на котором находится картинг-центр, входит сразу в три особо охраняемые зоны: природно-исторического парка «Измайлово», «Царской усадьбы Измайлово, XVII в.», и в охранную зону этого объекта культурного наследия федерального значения. Клуб обвинил власти в незаконных действиях. Непонятно только, как на этой особо охраняемой земле оказались сами коммерсанты, которые развернули здесь нелегальный картинг в ущерб природе и закону?

Земля особо охраняемых зон Измайловского парка — федеральная, то есть ее собственник — государство. Правда, эта земля регулярно становится объектом коммерческих интересов различных групп лиц. В 2012 году парк стал одним из лидеров по числу незаконных построек на своих землях. Тогда, в ходе проверок межрайонной природоохранной прокуратуры, выяснилось, что в лесопарке на незаконных основаниях находятся склады, строительные базы, автобазы, торговые помещения и так далее. Сторонние организации появились в парках по-разному: некоторые незаконно заняли участки в 1990-е годы, когда парк еще не имел статуса особо охраняемой природной территории, другие используют свой участок не по назначению. Так, в разные годы проверки выявляли торговые точки на месте, которое было предназначено для строительства конно-спортивной базы – лошадьми там никто, естественно, и не думал заниматься. Позже закрыли нелегальный тир и даже целый выставочный павильон. Незаконным коммерсантам пришлось заплатить внушительные штрафы, а многим грозил и реальный срок. Участки, которые они занимали, теперь необходимо реабилитировать: восстановить нарушенный почвенный покров, посадить деревья и кустарники.

Таким же образом в парке стал работать и картинг-центр. В 2011 году уже отошедшие от дел чиновники умудрились продать землю под стадионом «Ракета» пенсионному фонду «Ветеран», который тут же пустил её в оборот – а именно сдал в аренду частным лицам под автодром. Но в 2013 году Арбитражный суд признал эту сделку незаконной, и земля вернулась в собственность государства. В конце прошлого года федеральная проверка установила, что несмотря на решение суда эту территорию по-прежнему нелегально занимают коммерсанты. Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования федеральных земельных участков в конце февраля поручила навести порядок на земельном участке в Измайловском парке и определить его дальнейшее развитие.

- Да, я согласен, мы сейчас здесь находимся незаконно, - сообщил «КП» Дмитрий Гулев, гендиректор картинг-клуба DiXXodrom. По его словам, у клуба сначала были договоры аренды с Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов, у которого якобы были некие права на находящийся в государственной собственности участок под стадионом «Ракета». А затем — с тем самым пенсионным фондом «Ветеран», который, как установил суд, распоряжался участком незаконно. Выходит, что руководство знало о нелегальном статусе своего картинг-клуба, но продолжало почти 6 лет вести коммерческую деятельность в нарушение закона.

Теперь руководству автодрома всё-таки придётся зарабатывать в другом месте, но что станет с самой землёй? На сайте компании ДОМ.РФ указано, что по поручению правительства акционерное общество со 100% участием государства является агентом Российской Федерации по осуществлению юридических и иных действий в отношении государственных земельных участков. Сейчас, как сообщили в ДОМ.РФ, участок находится в стадии «подготовки к реализации». Компания по поручению правительства анализирует все возможные технические и юридические ограничения использования земельного участка, а также устанавливает, как его можно использовать в дальнейшем, чтобы соблюсти нормы действующего законодательства, в том числе в части охранных обязательств. Кажется, в Измайловском парке наконец-то наведут порядок, а коммерсантам придётся выйти из тени.

В заключение добавим, что картинг-клуб, как и любая другая компания, может принять участие в грядущем открытом аукционе, что позволит легализовать ее коммерческую деятельность на привычном месте. Но для этого нужно будет думать не только о машинах, но и об окружающей природе, и четко следовать предписаниям государства относительно использования данного земельного участка.