Спуститесь под землю летом, чтобы зимой не болеть

Более 25 лет в белорусском городе Солигорске существует оздоровительный комплекс под землей для людей с заболеваниями дыхательного аппарата, аллергией, болезнями кожи и нервной системы

Их буквально лечит щедрая земля-матушка. Солигорская спелеоздравница является уникальным оздоровительным комплексом республиканского значения с широкими возможностями физиолечения (водолечение, светолечение, магнитотерапия) и непременной дыхательной гимнастикой в условиях подземного комплекса. Ничего подобного нет ни в ближнем, ни в дальнем зарубежье. Сюда за легким дыханием приезжают не только с тяжелыми диагнозами (поллиноз, астма, бронхит, аллергический дерматит). Здесь, на глубине 420 метров под землей, благодаря целебному составу воздуха легчает в том числе и тем, кто страдает аллергией, аллергическим ринитом или попросту часто подхватывает ОРВИ. Результат заметен сразу после лечения. И что еще, быть может, более важно - лечение имеет пролонгированный эффект. Более 50 тысяч пациентов отмечают достижение более длительной и стойкой ремиссии заболевания, изменение тяжести заболевания на более легкую степень и в целом повышение качества жизни. В конце пребывания в спелеокомплексе люди с удивлением обнаруживают, что куда-то ушел кашель, исчезла одышка, появились силы.

Спелеотерапия - уникальный метод лечения и реабилитации пациентов с болезнями органов дыхания и аллергией.

Подземный спелеокомплекс.

Солигорская здравница строилась по оригинальному научному проекту. Подземные ходы спланированы таким образом, чтобы в каждой палате поддерживалась индивидуальная система проветривания. Подаваемый воздух проходит путь более 2 км по специальному лабиринту. Благодаря этому воздух в лечебнице в несколько раз стерильнее, чем в обычных операционных.

Белорусский спелеокомплекс уникален и составом природного соляного аэрозоля. Сочетание «красной» (сильвинита) и «белой» (галита) солей обеспечивает стойкое терапевтическое и противоаллергическое воздействие и позволяет размещать пациентов в различные среды с учётом формы заболевания. Каждый сантиметр покрытия непрерывно излучает целительные ионы соли. Концентрация полезных веществ по скромным оценкам экспертов, в 10 раз больше, чем на любом престижном морском курорте. При этом пациентам не требуется никаких дополнительных препаратов – «универсальный доктор» самостоятельно побеждает недуги.

Действие спелеосреды благоприятно отражается на нервной системе - и как следствие - на коже. Врачи отмечают, что стабильный микроклимат способствует общей релаксации, которая служит мощной поддержкой для всего иммунитета.

А у пациентов есть возможность получить консультацию узких специалистов (аллерголог, оториноларинголог, пульмонолог, невролог), а также пройти лабораторные и инструментальные исследования. Каждый врач - профессионал своего дела и имеет опыт работы не менее 15 лет.

Более подробная информация на сайте: www.speleо.by.

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