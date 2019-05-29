2019-05-29T19:08:53+03:00
Общество

Жители регионов рассчитывают на результативность губернаторов новой волны

29 мая за круглым столом ведущие российские социологи и политологи обсудили отношение людей к назначенным президентом новым главам регионов
Антон БАЛУЕВ
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Эксперты встретились на площадке Экспертного института социальных исследований.Эксперты встретились на площадке Экспертного института социальных исследований.
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Эксперты встретились на площадке Экспертного института социальных исследований накануне даты, когда региональные парламенты могут назначать выборы глав регионов. Социологи и политологи представили данные исследований, из которых следует, что все назначенные губернаторы претендуют на победу в первом туре выборов.

Напомним, что в марте 2019 года Владимир Путин поменял пять глав регионов. До этого кадровые назначения на высший региональный должностной пост прошли еще в восьми субъектах, в которых 8 сентября 2019 года состоятся выборы.

Прежде, чем озвучить данные опросов по регионам, глава ВЦИОМ Валерий Федоров подчеркнул, что в исследовании учитывались мнения только тех людей, которые пойдут на выборы.

Абсолютным лидером по поддержке со стороны избирателей является ВРИО Забайкалья Алексей Осипов – за него планируют проголосовать 84% избирателей. Больше 70% - у новых глав Башкирии, Калмыкии и Мурманской области. В Ставрополье, Астраханской, Оренбургской и Челябинской области за губернаторов новой волны готовы отдать свой голос больше 60% опрошенных.

Почему у новых глав регионов такие высокие рейтинги? По мнению участников круглого стола, на это повлияла совокупность факторов. Во-первых, с обновлением власти люди связывают надежды на улучшение жизни региона, его развитие.

-Люди заметили, что пришли люди нового поколения: с новой стратегией и новой управленческой культурой. И оценили это, - высказала мнение управляющий директор Фонда общественного мнения Лариса Паутова, - Например, деятельность Вадима Шумкова (назначен врио губернатора Курганской области 2 октября 2018 года – прим. ред.) положительно оценивают 77% жителей. Это колоссальный успех для главы региона, который является одним из самых депрессивных.

Во-вторых, главы регионов успели продемонстрировать результативность за относительно короткий срок после назначения. Они не обещают «журавля в небе», а, детально изучив особенности местных реалий, решают конкретные проблемы. И делают это новые врио не замкнувшись в кабинетах, а выходя на контакт с жителями. Эксперты привели примеры, когда новые руководители регионов стремятся лично разобраться в проблемах: идут в магазины, во дворы, напрямую общаются с людьми, быстро реагируют на тревожные сигналы.

-В моей практике очень большая редкость, когда люди на фокус-группах могут ответить на вопрос, что сделал губернатор за последние полгода. А в Забайкальском крае – назвали, - прокомментировал политолог Виктор Потуремский.

И в этом восприятие новых губернаторов населением сильно отличается от восприятия предыдущих руководителей регионов. Жители видят: новый губернатор взял на личный контроль значимые вопросы и не боится менять, казалось бы, «непотопляемых» чиновников.

Эксперты также рассказали о лучших управленческих практиках, которые реализуют губернаторы новой волны. По мнению участников круглого стола, это положительно влияет как на жизнь людей в регионах, так и на рейтинг губернаторов. Социологи и политологи сошлись во мнении, что новые главы регионов – явные фавориты предвыборной гонки, поэтому второго тура на предстоящих губернаторских выборах на сегодняшний день не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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