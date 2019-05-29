Поляки не дали России реконструировать музей «Собибор»

Эта очередная неприглядная история с поляками началась еще в 2013 году, когда Варшава решила запустить международный проект по обновлению музея «Собибор» и подключить к нему Россию. Наша страна сразу же откликнулась и была готова значительно в него вложиться. Напомним, что в этом немецком концлагере на территории Польши 14 октября 1943 года прошло единственное успешное восстание узников, возглавил которое советский офицер Александр Печерский вместе с другими пленными красноармейцами. До конца войны дожили только 53 участника тех событий. Выжил в том числе и сам Печерский, которому удалось бежать из лагеря. Уже в Москве он рассказал об ужасах этого места (после восстания и бегства части узников фашисты уничтожили лагерь, а всех, кто в нем оставался - расстреляли). Но правду не скроешь. Страшные свидетельства Александра Печерского легли потом в основу очерка писателей Антокольского и Каверина «Восстание в Собиборе».

Поэтому кому как не России участвовать в этом музейном проекте? Но поляки в 2017 году официально отказались сотрудничать с нашей страной. Созданный Международный управляющий комитет (в который вошли Польша, Израиль, Голландия и Словакия) обещал приурочить торжественное открытие обновленного музея к 75-летию восстания, в 2018 году. Но в памятную дату ничего не случилось - на месте концлагеря по-прежнему была стройплощадка.

А мае Польша подвела итоги международного конкурса по разработке внутреннего наполнения музея «Собибор», хотя слово «международный» тут надо бы закавычить: победителем стало варшавское проектное бюро «Klaput Project», которое активно задействует на музейном направлении правящая русофобская партия «Право и справедливость». Этот проект якобы удачнее всех отражает символизм места, хотя по представленным фрагментам можно судить только о художественных и технических решениях, а не о смысловом наполнении выставки. Именно оно и вызывает вопросы и опасения российской стороны. Второе и третье место в конкурсе с денежными призами также у польских участников.

Россия пыталась принять участие в отборе, но очередной получила отказ, в нелепой форме и по абсурдным причинам. Сначала к заявкам от нашей страны были замечания и странные требования, но и после их учета ничего не помогло. Музей современной истории России не убедил поляков, что он не банкрот, Музей Победы не убедил в том, что у него достаточно опыта в организации выставок, а заявка от Российского военно-исторического общества якобы просто не дошла!

Подождем теперь июнь 2020 года - именно в этот период поляки снова пообещали открыть обновленный музей. Не хочется быть пессимистом, но поведение Польши и в этой истории, и на протяжении многих лет надежд на объективную экспозицию с достойным освещением ключевой роли советских граждан не оставляет. И последняя подлая ситуация с запретом исполнения песни «Темная ночь» в Музее Второй мировой войны в Гданьске - лишнее тому подтверждение.

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Смотришь, с какими лицами актеры Вроцлавского театра «Капитоль» перепевают «Темную ночь», чтобы закрасить белым ту грязь, которую выплюнули из себя их соотечественники, директор Гданьского музея Второй мировой войны Кароль Навроцкий и его пресс-секретарь Александр Масловский, и понимаешь, что ни мир не сошел с ума, ни ты. А только несколько отдельных личностей, за которых стыдно самим полякам (подробности).