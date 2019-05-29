«Это, простите, саботаж»: Эксперты - про законопроект о господдержке бизнеса в Арктике

На днях Минвостокразвития (Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики) вынес на обсуждение свой законопроект о государственной поддержке предпринимательства в Арктической зоне РФ. После его публикации многие эксперты просто за головы схватились. Известно, что в Арктике находятся крупнейшие в мире пока еще неразведанные запасы углеводородов. При этом регион чрезвычайно сложный - это касается и климата, и транспортной доступности. Для разработки новых месторождений нужны гигантские (помножьте это слово еще сотню раз) вливания, серьезные человеческие ресурсы. Очевидно, что разработку должны на себя взять частные компании. Вот только предложенные министерством меры поддержки аналогичны тем, которые действуют сегодня на вполне себе благополучных территориях, где для работ по добыче нефти и газа не нужны такие сверхусилия, как в условиях Арктики. Это и возмущает специалистов.

«БЕЗ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА НЕ СПРАВИТЬСЯ»

В ТАСС прошла пресс-конференция, на которой собрались эксперты из самых разных отраслей - обсудить законопроект, который разработали в Минвостокразвития.

- Арктика - это последняя нераспечатанная кладовая человечества, - говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Геологоразведочные работы здесь даже еще толком не начались. Известно, что запасы углеводородов, которые находятся на российской части Арктического шельфа, превышают все запасы месторождений, которые сейчас разрабатываются в мире.

По словам эксперта, через несколько лет в мировой экономике может наступить очередная Великая депрессия. И тогда Арктика с ее ресурсами может стать для России главным козырем и спасением.

- Но нужно отметить, что эта наша кладовая находится на территории с тяжелыми климатическими условиями, - продолжает Делягин. - Для частных компаний освоение арктических месторождений невозможно в принципе. Хотя с другой стороны, есть позитивный опыт НОВАТЭКа, который доказывает, что реализовать подобные сложные проекты можно. Но только - при серьезной государственной поддержке. Наше государство не осознает, что к Арктике нужен особый подход. Почему этой территорией занимается Министерство по развитию Дальнего Востока? Часть нашего Дальнего Востока - это, на минуточку, субтропики. И мы опыт развития такого региона переносим на Арктику? Там нужна своя собственная система управления и развития.

На пресс-конференции был представлен независимый отчет по перспективам освоения Арктики, подготовленный компанией WMT Consult. Старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов отметил, что программы по глобальному освоению Арктики разрабатывались еще в советское время. В 90-е интерес к этому направлению упал. Не до того государству было. Однако в 2000-х к теме вернулись. Арктика требует серьезных инвестиций. Сейчас разведывательные работы в этом регионе ведут компании «Роснефть» и «Газпром» - такие задачи по силам только гигантам отрасли. Но без помощи государства даже им не справиться.

70% РОССИЙСКИХ ЗАПАСОВ ГАЗА

Просто несколько цифр из отчета.

В нашей части Арктики сосредоточены 70% всего российского газа и 25% российской нефти.

На российском шельфе открыты 20 крупных нефтегазовых провинций и бассейнов.

По оценкам Минприроды здесь «хранятся» 55 триллионов кубометров газа, 7,3 млрд. тонн нефти, 2,7 млрд. тонн газового конденсата (так называют смесь жидких углеводородов, - Авт.).

Проще говоря, там, почти у самого у Северного полюса, под толщей льда лежат несметные сокровища, которых хватит на несколько поколений. Но чтобы их достать, нужны очень серьезные усилия. Самим инвесторам, в одиночку, это не потянуть.

- Чтобы обеспечить серьезную нефтегазовую разведку Арктики и разработку месторождений, нужны несколько важных аспектов, - говорит Андрианов. - Во-первых, нужно стимулировать частные компании. В том числе через налоги и льготы для действующих за Полярным кругом проектов. Эти деньги нужны, чтобы развивать технологии и выходить на шельф. Во-вторых, в Арктике нужен кластерный подход. Глава «Роснефти» Игорь Сечин недавно уже озвучивал это Президенту: не нужно обязательно строить все с нуля, надо использовать потенциал инфраструктуры, как существующей с советского времени, так и построенной в последние десятилетия. В-третьих, не совсем понятно, в чем сейчас выражается государственно-частное партнерство. Компании получают неразведанные участки и несут огромные расходы. По сути, сейчас именно они ответственны за всю нашу арктическую науку. Та же «Роснефть» для этого делает гораздо больше, чем какие-нибудь НИИ. Однако только один бизнес, без государства, этим заниматься не может.

Известный экономист Никита Кричевский в своих комментариях более критичен. Объясняет, что формат государственно-частного партнерства, такой популярный сегодня, должен быть выгоден обеим сторонам. А в вопросе освоения Арктики этого пока и близко нет.

- Арктика сегодня - это чистое поле, где нет инфраструктуры, аэродромов, вышек, поселков для вахтовиков, - говорит эксперт. - Это все нужно делать. То есть, государство сейчас говорит: ребята, вы все это создайте, а потом мы вам дадим какие-нибудь преференции. Такой подход только оттолкнет потенциальных инвесторов. Свежий пример - Саудовская Аравия. Она сначала проявила интерес к разработке российского арктического шельфа, но в итоге отошла в сторону. В законопроекте все эти факторы не учитываются. Там бизнесу предлагаются те же условия, что и на территориях, где добыча нефти и газа уже давно успешно работает. Это, простите, саботаж. По-другому сказать не могу.

«ЗАКОНОПРОЕКТ - СЫРОЙ»

Никита Кричевский отмечает, что правильно было бы ввести для компаний, которые готовы сейчас вложиться в долгосрочную разработку арктических запасов нефти и газа, целый ряд налоговых стимулов. Например, нулевую ставку налога на добычу на 12 лет - с момента начала этой самой добычи. Инвестиционные стимулы для проектов строительства инфраструктуры и на ее последующее поддержание. И еще целый список стимулирующих мер.

- В нынешней версии этот законопроект категорический не может быть принят, - заключил экономист.

- Предложенный законопроект - сырой, - согласен директор нефтегазовой компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев, в прошлом - геолог, много лет отработавший в Арктике. - Нужно учитывать, что для бизнеса срок окупаемости «арктического проекта» составит не менее 25 лет. Это очень долго.

При этом многие эксперты уверены, что начало программной работы по освоению нефте-газового богатства Арктики придаст новый импульс многим смежным отраслям российской экономики - машиностроению и судостроению, металлургии, электроэнергетике.