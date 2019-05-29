Фэн-шуй на июнь 2019: благоприятные и неблагоприятные даты
1 июня, суббота
Уделите внимание себе и своим близким. Сейчас особенно важно найти общие занятия, провести эдакий «командный тренинг». Постарайтесь избегать неприятных эмоций и людей, иначе это может расстроить весь день. Для дел выбирайте первую часть дня.
Часы удачи: с 9.00 до 16.00.
2 июня, воскресенье
Привести в порядок мысли, убрать и гармонизировать жилое пространство — главные задачи на день. Вечером же стоит заняться получением приятных эмоций. Подойдет поход в театр, встреча с друзьями или приятная книга.
Часы удачи: с 15.00 до 19.00.
3 июня, понедельник
Хороший день для новых начинаний. Однако не стоит сейчас приниматься за то, что связано со строительство и ремонтом, есть шанс увязнуть в этом на долгие месяцы.
Лучше заняться самообразованием, обновлением гардероба или сделать масштабные покупки. Также в этот день нужно мириться и отдавать долги.
Часы удачи: с 12.00 до 17.00.
4 июня, вторник
Залог успеха — работа в команде. Подбирайте партнеров не только по профессионализму, но и по человеческим качествам. Без этого, прийти к успеху не удастся.
Вторая половина дня характеризуется повышенной раздражительностью. Помните об этом.
Часы удачи: с 10.00 до 15.00.
5 июня, среда
Сегодня будет легче найти взаимопонимание с представителями своего пола. День подходит для массовых мероприятий: переговоров, вечеринок, соревнований.
Важно проявлять настойчивость и доводить дело до конца. Хорошо начинать проекты, рассчитанные на будущее.
Часы удачи: 11.00 до 18.00.
6 июня, четверг
Начинаем дела, связанные с перемещением - для них сейчас лучшее время. Отправляйтесь в путешествия, переезжайте. Впрочем, и тут есть исключение: сейчас не следует менять место работы.
Часы удачи: с 9.00 до 12.00.
7 июня, пятница
День не подходит для большинства важных дел. Лучше не подписывать важных бумаг и не делать масштабных покупок. Сейчас только рутинные заботы и процессы не требующие концентрации.
Часы удачи: с 10.00 до 12.00.
8 июня, суббота
Сегодня важно уметь сказать «стоп» своим желаниям. Не поддавайтесь соблазнам и не пускайтесь во все тяжкие. Иначе, совсем скоро придется пожалеть о содеянном.
Часы удачи: с 15.00 до 18.00.
9 июня, воскресенье
День под знаком опасности. Следует свести к минимуму травматичные занятия и вообще лучше провести время дома в компании близких и в хозяйственных хлопотах.
Хорошо работать в саду и заниматься будущим урожаем.
Часы удачи: с 10.00 до 14.00.
10 июня, понедельник
Фэн-шуй предостерегает от дел, для которых нужна крепкая основа, фундамент, серьезная подготовка. Сейчас только то, что можно сделать легко и быстро получить результат. Более плодотворной выдастся вторая часть дня.
Хороший эффект будут иметь сеансы массажа, расслабляющей терапии.
Часы удачи: с 16.00 до 20.00.
11 июня, вторник
В этот день, кажется, все силы направлены на успешное завершение самых важных мероприятий. Благоприятный день для начала бизнеса, финансовых дел, переговоров, строительства, начала поездок/отпуска.
Избегайте общения с людьми, которые вас тяготят.
Часы удачи: с 9.00 до 15.00.
12 июня, среда
Отличный день. Самые сложные проекты сейчас по плечу. Особенно, если руку поддержки протянут коллеги и близкие.
Не отказывайте в помощи нуждающимся. Но и не разбрасывайтесь деньгами и материальными ценностями.
Часы удачи: с 14.00 до 19.00.
13 июня, четверг
Увы: день несет слишком много ограничений и предупреждений. Будьте начеку! Не желательно посещать места, где скорбь и боль (кладбища и больницы), начинать важные дела и главное, не нужно затевать конфликты и ссоры.
Часы удачи: с 8.00 до 10.00.
14 июня, пятница
Постарайтесь заниматься лишь примитивными, не требующими отдачи и концентрации делами. День не принесет удачи в серьезных делах. А вот праздные путешествия могут быть вполне себе удачными.
Часы удачи: с 12.00 до 15.00.
15 июня, суббота
День под знаком семьи и уюта. Лучшее, что можно сделать сейчас - это провести день с родными и выполнить их простые желания.
А еще это время для генеральной уборки жилища. Как бы странно это ни звучало: порядок на полках позволит и упорядочить мысли в голове.
Часы удачи: с 9.00 до 12.00.
16 июня, воскресенье
Не ждите поддержки свыше в серьезных делах, ее не будет. Не стоит также затеваться с переменами, особенно с переездами, сменой места работы. А вот для рутинных дел — вполне благоприятный период. Особенно вторая часть дня.
Часы удачи: с 14.00 до 18.00.
17 июня, понедельник
Также не стоит ждать особого везения. А потому постарайтесь спланировать дела так, чтобы пришлось выполнять только хорошо знакомые действия. На креатив и фантазию силы вряд ли найдутся.
Часы удачи: с 9.00 до 12.00.
18 июня, вторник
Благоприятный день. Все будет буквально спориться в руках. Принимайтесь за дела, которые имеют судьбоносное значение в вашей жизни.
Хорошо также заниматься здоровьем, особенно подойдут профилактические мероприятия. А также процедуры по омоложению.
Часы удачи: с 10.00 до 17.00.
19 июня, среда
Возможно, сегодня накроет чувство безнадежности. Не спешите поддаваться хандре! Стоит только остановиться и трезво оценить ситуацию, как перед носом откроется новая дверь. А за ней, скорее всего, ждут новые победы! Главное, сделать первый шаг!
Часы удачи: с 13.00 до 18.00.
20 июня, четверг
День под знаком разрушения. Он не подходит для праведных, созидательных дел. А потому, приберегите силы. Займитесь привычным и помечтайте. Будьте внимательные к своим словам и поступкам.
Благоприятный период для разрыва ненужных связей.
Часы удачи: с 11.00 до 14.00.
21 июня, пятница
Идеальное время, чтобы расставить точки над i в отношениях, выяснить все «непонятные моменты». Особенно это касается любовных союзов. Если этого не сделать, негативная энергия совсем скоро обрушится всей своей тяжестью и нанесет непоправимый урон.
Часы удачи: с 8.00 до 11.00.
22 июня, суббота
Отличный день. Особенно для того, чтоб устроить личную жизнь. Сейчас нужно знакомиться с потенциальной второй половиной , планировать или играть свадьбу.
А вот конфликты, начатые в этот день грозят превратиться в большую ссору.
Часы удачи: с 12.00 до 18.00.
23 июня, воскресенье
Нейтральный день. Он не принесет особой удачи, но и неприятностей от него ждать не стоит. Если, конечно, самому себе их не устроить.
Прогулки, поездки, встречи с друзьями — все это пройдет так, как надо.
Часы удачи: с 12.00 до 15.00.
24 июня, понедельник
Хороший день. Сегодня «все звезды сошлись» для глобальных позитивных перемен судьбы. И эти перемены в наших руках.
Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать новую жизнь на новом месте. Но помните, на резких поворотах очень важно не задеть тех, кто идет рядом.
Часы удачи: с 8.00 до 17.00.
25 июня, вторник
Все более-менее серьезные начинания оставьте на потом. Потому как все они обречены на неудачу, или же на нескончаемые проволочки.
Тот самый момент, когда энергии много, а потратить ее с умом — трудно.
Часы удачи: с 16.00 до 18.00.
26 июня, среда
Только краткосрочные дела, не глобальные и судьбоносные. Действуйте по принципу: сделал-забыл.
Следует провести день в спокойных заботах. Благоприятный день для того, чтобы заняться своим здоровьем.
Часы удачи: с 12.00 до 15.00.
27 июня, четверг
День с сильной сексуальной энергией. Ее хорошо бы направить в нужное русло, тем более, что день подходит для зачатия.
А вот для манипуляций с деньгами лучше выбрать более подходящий момент.
Часы удачи: с 18.00 до 20.00.
28 июня, пятница
Не очень-то удачный день. Вероятные ошибки на пустом месте. И вместе с тем, судьба будет подавать сейчас недвусмысленные намеки, предупреждения. Хорошо бы «прочесть» их вовремя!
Часы удачи: с 11.00 до 16.00.
29 июня, суббота
Сегодня можно договориться буквально обо всем. Главное не форсировать события и не надавливать на противоположную сторону. Помните, добрым словом и поощрением можно добиться куда как больше, чем просто добрым словом.
Часы удачи: с 14.00 до 18.00.
30 июня, воскресенье
В целом очень неплохой день. Однако он несет запрет на поездки и матримониальные церемонии. Не стоит также приступать к строительным работам.
Благоприятный период для перестановок в доме, смены стрижки и в целом имиджа.
Часы удачи: с 16.00 до 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU