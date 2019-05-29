Фэн-шуй на июнь 2019: благоприятные и неблагоприятные даты

1 июня, суббота

Уделите внимание себе и своим близким. Сейчас особенно важно найти общие занятия, провести эдакий «командный тренинг». Постарайтесь избегать неприятных эмоций и людей, иначе это может расстроить весь день. Для дел выбирайте первую часть дня.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

2 июня, воскресенье

Привести в порядок мысли, убрать и гармонизировать жилое пространство — главные задачи на день. Вечером же стоит заняться получением приятных эмоций. Подойдет поход в театр, встреча с друзьями или приятная книга.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

3 июня, понедельник

Хороший день для новых начинаний. Однако не стоит сейчас приниматься за то, что связано со строительство и ремонтом, есть шанс увязнуть в этом на долгие месяцы.

Лучше заняться самообразованием, обновлением гардероба или сделать масштабные покупки. Также в этот день нужно мириться и отдавать долги.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

4 июня, вторник

Залог успеха — работа в команде. Подбирайте партнеров не только по профессионализму, но и по человеческим качествам. Без этого, прийти к успеху не удастся.

Вторая половина дня характеризуется повышенной раздражительностью. Помните об этом.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

5 июня, среда

Сегодня будет легче найти взаимопонимание с представителями своего пола. День подходит для массовых мероприятий: переговоров, вечеринок, соревнований.

Важно проявлять настойчивость и доводить дело до конца. Хорошо начинать проекты, рассчитанные на будущее.

Часы удачи: 11.00 до 18.00.

6 июня, четверг

Начинаем дела, связанные с перемещением - для них сейчас лучшее время. Отправляйтесь в путешествия, переезжайте. Впрочем, и тут есть исключение: сейчас не следует менять место работы.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

7 июня, пятница

День не подходит для большинства важных дел. Лучше не подписывать важных бумаг и не делать масштабных покупок. Сейчас только рутинные заботы и процессы не требующие концентрации.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

8 июня, суббота

Сегодня важно уметь сказать «стоп» своим желаниям. Не поддавайтесь соблазнам и не пускайтесь во все тяжкие. Иначе, совсем скоро придется пожалеть о содеянном.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

9 июня, воскресенье

День под знаком опасности. Следует свести к минимуму травматичные занятия и вообще лучше провести время дома в компании близких и в хозяйственных хлопотах.

Хорошо работать в саду и заниматься будущим урожаем.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

10 июня, понедельник

Фэн-шуй предостерегает от дел, для которых нужна крепкая основа, фундамент, серьезная подготовка. Сейчас только то, что можно сделать легко и быстро получить результат. Более плодотворной выдастся вторая часть дня.

Хороший эффект будут иметь сеансы массажа, расслабляющей терапии.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

11 июня, вторник

В этот день, кажется, все силы направлены на успешное завершение самых важных мероприятий. Благоприятный день для начала бизнеса, финансовых дел, переговоров, строительства, начала поездок/отпуска.

Избегайте общения с людьми, которые вас тяготят.

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.

12 июня, среда

Отличный день. Самые сложные проекты сейчас по плечу. Особенно, если руку поддержки протянут коллеги и близкие.

Не отказывайте в помощи нуждающимся. Но и не разбрасывайтесь деньгами и материальными ценностями.

Часы удачи: с 14.00 до 19.00.

13 июня, четверг

Увы: день несет слишком много ограничений и предупреждений. Будьте начеку! Не желательно посещать места, где скорбь и боль (кладбища и больницы), начинать важные дела и главное, не нужно затевать конфликты и ссоры.

Часы удачи: с 8.00 до 10.00.

14 июня, пятница

Постарайтесь заниматься лишь примитивными, не требующими отдачи и концентрации делами. День не принесет удачи в серьезных делах. А вот праздные путешествия могут быть вполне себе удачными.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

15 июня, суббота

День под знаком семьи и уюта. Лучшее, что можно сделать сейчас - это провести день с родными и выполнить их простые желания.

А еще это время для генеральной уборки жилища. Как бы странно это ни звучало: порядок на полках позволит и упорядочить мысли в голове.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

16 июня, воскресенье

Не ждите поддержки свыше в серьезных делах, ее не будет. Не стоит также затеваться с переменами, особенно с переездами, сменой места работы. А вот для рутинных дел — вполне благоприятный период. Особенно вторая часть дня.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

17 июня, понедельник

Также не стоит ждать особого везения. А потому постарайтесь спланировать дела так, чтобы пришлось выполнять только хорошо знакомые действия. На креатив и фантазию силы вряд ли найдутся.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

18 июня, вторник

Благоприятный день. Все будет буквально спориться в руках. Принимайтесь за дела, которые имеют судьбоносное значение в вашей жизни.

Хорошо также заниматься здоровьем, особенно подойдут профилактические мероприятия. А также процедуры по омоложению.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

19 июня, среда

Возможно, сегодня накроет чувство безнадежности. Не спешите поддаваться хандре! Стоит только остановиться и трезво оценить ситуацию, как перед носом откроется новая дверь. А за ней, скорее всего, ждут новые победы! Главное, сделать первый шаг!

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

20 июня, четверг

День под знаком разрушения. Он не подходит для праведных, созидательных дел. А потому, приберегите силы. Займитесь привычным и помечтайте. Будьте внимательные к своим словам и поступкам.

Благоприятный период для разрыва ненужных связей.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

21 июня, пятница

Идеальное время, чтобы расставить точки над i в отношениях, выяснить все «непонятные моменты». Особенно это касается любовных союзов. Если этого не сделать, негативная энергия совсем скоро обрушится всей своей тяжестью и нанесет непоправимый урон.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00.

22 июня, суббота

Отличный день. Особенно для того, чтоб устроить личную жизнь. Сейчас нужно знакомиться с потенциальной второй половиной , планировать или играть свадьбу.

А вот конфликты, начатые в этот день грозят превратиться в большую ссору.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

23 июня, воскресенье

Нейтральный день. Он не принесет особой удачи, но и неприятностей от него ждать не стоит. Если, конечно, самому себе их не устроить.

Прогулки, поездки, встречи с друзьями — все это пройдет так, как надо.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

24 июня, понедельник

Хороший день. Сегодня «все звезды сошлись» для глобальных позитивных перемен судьбы. И эти перемены в наших руках.

Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать новую жизнь на новом месте. Но помните, на резких поворотах очень важно не задеть тех, кто идет рядом.

Часы удачи: с 8.00 до 17.00.

25 июня, вторник

Все более-менее серьезные начинания оставьте на потом. Потому как все они обречены на неудачу, или же на нескончаемые проволочки.

Тот самый момент, когда энергии много, а потратить ее с умом — трудно.

Часы удачи: с 16.00 до 18.00.

26 июня, среда

Только краткосрочные дела, не глобальные и судьбоносные. Действуйте по принципу: сделал-забыл.

Следует провести день в спокойных заботах. Благоприятный день для того, чтобы заняться своим здоровьем.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

27 июня, четверг

День с сильной сексуальной энергией. Ее хорошо бы направить в нужное русло, тем более, что день подходит для зачатия.

А вот для манипуляций с деньгами лучше выбрать более подходящий момент.

Часы удачи: с 18.00 до 20.00.

28 июня, пятница

Не очень-то удачный день. Вероятные ошибки на пустом месте. И вместе с тем, судьба будет подавать сейчас недвусмысленные намеки, предупреждения. Хорошо бы «прочесть» их вовремя!

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

29 июня, суббота

Сегодня можно договориться буквально обо всем. Главное не форсировать события и не надавливать на противоположную сторону. Помните, добрым словом и поощрением можно добиться куда как больше, чем просто добрым словом.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

30 июня, воскресенье

В целом очень неплохой день. Однако он несет запрет на поездки и матримониальные церемонии. Не стоит также приступать к строительным работам.

Благоприятный период для перестановок в доме, смены стрижки и в целом имиджа.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.