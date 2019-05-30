2019-05-30T01:14:25+03:00
Телевизор

Ночные Урганты, но кто же виноват

«В ночь на Ивана Урганта» - звучит как начало новеллы про хутор близ Диканьки... Иван Ургант - главное лицо из телевизора последних лет незаметно, нежданно, негаданно превратился в персонаж полулегендарный
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Иван и темная ночь. Фото: Первый каналИван и темная ночь. Фото: Первый канал
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Чтобы найти его на просторах ТВ, нужно как следует постараться. А еще - не спать ночами и, видимо, не работать. Программу «Вечерний Ургант» вот уже несколько месяцев показывают в жуткое послеполучное время, до которого досиживает всего несколько особенно крепких сов.

Ивана и его бравых авторов эта ситуация даже взбодрила. Определенный кризис тем и юмора, который наблюдался осенью, преодолен. «ВУ» выдает зажигательные шутки, приглашает огненных гостей, придумывает все новые конкурсы и рубрики... А визит к нему Евгения Петросяна и вовсе стал эпическим событием.

Выпуски, которые вполне можно посмотреть в интернете, полны остроты и злободневности. Все круто. Только вот есть серьезное ощущение, что этого никто не видит. Ночной Ургант пропал с радаров. И только цифры просмотров на сайте Первого должны успокаивать авторов.

Урганта, конечно, загнали за разумные временные рамки по уважительным причинам. Программа «Время», потом обязательный для вечернего моциона сериал. Потом еще более обязательная тягомотина о том, какие ужасные люди живут в Америке. А уже потом, если силы останутся, - оптимистичный и задорный Иван. В час ночи оптимизм и задор кажутся не слишком здоровыми эмоциями...

Ургант и его команда сумели реализовать задачу, на которую наше ТВ покушалось десятки раз. Они создали ежедневное вечернее шоу и продержались с ним невероятные семь лет. За это время у программы появились фанаты, а попасть на съемки до сих пор считается делом интересным и престижным. К Ивану идут гости всех рангов, у него перебывали все звезды. Передача меняется, развивается, экспериментирует. Без нее вроде как нельзя. Но, как выяснилось, можно. Загнали ее за праймтаймовый Можай, и никто особо не возмущается.

И, страшно сказать, если бы остался только пятничный выпуск, большинство зрителей не сразу заметило бы, что самая живая передача последних лет вдруг куда-то исчезла.

Ивана и его юмор можно любить или не любить. Но он и его программа совершенно один из последних не пересохших ручейков живого и яркого в нашем шоу-бизнесе... Будет невероятно обидно, если из-за однообразных и сиюминутных политических ток-шоу мы потеряем что-то веселое и доброе. А если так дело пойдет, Ургант станет утренним шоу, аккурат перед «Играй, гармонь»...

ИСТОЧНИК KP.RU

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