2019-05-30T10:56:27+03:00
Происшествия

Самолет Москва-Грозный совершил аварийную посадку в Шереметьево

Пилот сообщил о проблеме на борту, в аэропорте самолет встретили пожарные
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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С пассажирами и членами экипажа все в порядкеС пассажирами и членами экипажа все в порядкеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Шереметьево утром 30 мая совершил аварийную посадку пассажирский самолет А320. На взлетно-посадочной полосе борт встретили пожарные расчеты. Посадка прошла штатно.

- Самолет рейсом 1498 Москва-Грозный вылетел сегодня из Шереметьево в 8.14, однако вернулся обратно по решению командира воздушного судна. Объявлялась тревога. На взлетно-посадочную полосу на встречу воздушного судна выезжали пожарные расчеты. Посадка была в 10.21, она прошла штатно, - рассказала "Комсомольской правде" директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

В Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Airbus A320.

С пассажирами и членами экипажа все в порядке. Количество пассажиров в авиакомпании не уточнили. Отметим, что на таком типе самолета 158 посадочных мест.

В настоящее время авиакомпания "Аэрофлот" переоформляет пассажиров, чтобы отправить их другим рейсом в Грозный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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