Самолет Москва-Грозный совершил аварийную посадку в Шереметьево
В Шереметьево утром 30 мая совершил аварийную посадку пассажирский самолет А320. На взлетно-посадочной полосе борт встретили пожарные расчеты. Посадка прошла штатно.
- Самолет рейсом 1498 Москва-Грозный вылетел сегодня из Шереметьево в 8.14, однако вернулся обратно по решению командира воздушного судна. Объявлялась тревога. На взлетно-посадочную полосу на встречу воздушного судна выезжали пожарные расчеты. Посадка была в 10.21, она прошла штатно, - рассказала "Комсомольской правде" директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.
В Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Airbus A320.
С пассажирами и членами экипажа все в порядке. Количество пассажиров в авиакомпании не уточнили. Отметим, что на таком типе самолета 158 посадочных мест.
В настоящее время авиакомпания "Аэрофлот" переоформляет пассажиров, чтобы отправить их другим рейсом в Грозный.
ИСТОЧНИК KP.RU