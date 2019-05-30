Самолет Москва-Грозный совершил аварийную посадку в Шереметьево

В Шереметьево утром 30 мая совершил аварийную посадку пассажирский самолет А320. На взлетно-посадочной полосе борт встретили пожарные расчеты. Посадка прошла штатно.

- Самолет рейсом 1498 Москва-Грозный вылетел сегодня из Шереметьево в 8.14, однако вернулся обратно по решению командира воздушного судна. Объявлялась тревога. На взлетно-посадочную полосу на встречу воздушного судна выезжали пожарные расчеты. Посадка была в 10.21, она прошла штатно, - рассказала "Комсомольской правде" директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711845" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Airbus A320.

С пассажирами и членами экипажа все в порядке. Количество пассажиров в авиакомпании не уточнили. Отметим, что на таком типе самолета 158 посадочных мест.

В настоящее время авиакомпания "Аэрофлот" переоформляет пассажиров, чтобы отправить их другим рейсом в Грозный.