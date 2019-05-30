"Приезжай, хоть на часок": Николаев с маленькой дочкой ждут Пугачеву

Игорь Николаев с семьей отдыхает в Юрмале. Звездная семья дружит с Аллой Пугачевой и скучает по Примадонне, когда они долго не видятся. Поэтому композитор оставил для Аллы Борисовны послание.

Игорь Николаев разместил видеоролик, в котором пригласил Аллу Пугачеву, Максима Галкина и их детей в гости. Трехлетняя дочка артиста с нетерпением ждет, когда увидится с Лизой и Гарри. Вместе со звездным папой Вероника даже придумала приглашение для дорогих сердцу друзей.

igor_nikolaev_music Вероника ждет в гости Аллу Пугачеву и ее детей

На видео дочь музыканта Вероника бежит по тропинке среди леса. А фоном играет песня Аллы Борисовны "Приезжай, хоть на часок", в которой звучат такие слова:

"Приезжай, хоть на часок,

Нашей дочки голосок

Зазвенит тебе навстречу.

Ну, приезжай, хоть на часок.

На минутку приезжай..."

В Сети умилились видео с участием дочери Игоря Николаева под песню Аллы Пугачевой. Ролик собрал множество комментариев, первый из которых был от самой Примадонны. "Ждите, будем. До встречи", - написала певица. Однако она не уточнила, когда отправится с семьей в гости к своему старинному другу и автору многих своих песен.

igor_nikolaev_music Обожаю это фото: Вероника испугалась пони, а Лиза ее обняла и защищает Такие чистые, настоящие эмоции! Любимые девочки!

"Алла Борисовна, эта песня просто чудесная, в ней столько смысла!", "Сразу понятно, что такое святая к музыке любовь!", "Счастья Вам и Николаевым!", "Ура! Везет же Юрмале", "Мама дорогая, я вижу переписку Игоря Николаева и Аллы Борисовны", "Песня супер! Аж мурашки от голоса Пугачевой, таких больше нет!", "Какое чудо. Игорь, Вы прекрасный папа!", "Ваше сокровище", "Такой родной, душевный, любимый голос. А Вероника просто прелесть", "Какое милое видео", "И девчушка, и родители, и песня - просто прелесть", - комментируют поклонники Николаева и Пугачевой.

igor_nikolaev_music Младшая дочка Вероника в гостях у старшей Юли

Напомним, Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова воспитывают дочь Веронику. Девочка родилась 8 октября 2015 года. У Игоря Николаева есть старшая дочь от первого брака. Юлия живет в Майами. Дочери композитора очень любят друг друга. 40-летняя Юлия Николаева отлично ладит и с женой своего звездного родителя.