В Москве прошел Московский международный форум по франчайзингу

28–29 мая в Москве на площадке Цифрового делового пространства (ЦДП) состоялся Московский международный форум по франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo – 2019. Организаторами мероприятия выступили Российская ассоциация франчайзинга при поддержке Фонда Росконгресс, Совета Федерации РФ, Минпромторга РФ, Министерства экономического развития РФ, Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ, корпорации МСП, Московской торгово-промышленной палаты.

Международная выставка и Форум по франчайзингу Moscow Franchise Expo – 2019 стал масштабным событием для малого и среднего предпринимательства. В Москве собрались более 5 тысяч лидеров франчайзингового сообщества из России из более чем 20 стран мира, представители органов государственной власти Российской Федерации, представители органов власти зарубежных стран, в первую очередь, входящих в ШОС, БРИКС и ЕврАзЭс, владельцы и руководители франчайзинговых компаний, владельцы концепций и брендов из России, зарубежных стран и стран СНГ, потенциальные и настоящие потребители франчайзинговых предложений.

Среди них: Президент Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), Президент АО «БРПИ» («Баскин Роббинс») Агнесса Осипова; Заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова; Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко; Старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Игорь Жук; Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова; Заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства, конкуренции инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития РФ Олеся Тетерина; Президент французской ассоциации франчайзинга Шанталь Зиммер; директор китайской ассоциации сетевой торговли и франчайзинга (CCFA) Сюзан Сю; Основатель компании «1С» Борис Нуралиев; Генеральный директор ООО «Лаборатория Гемотест» Рудем Газиев; Вице-президент Subway Russia Геннадий Кочетков и многие другие.

Приветствуя собравшихся, президент Российской ассоциации франчайзинга, организатора Форума, Агнесса Осипова сообщила, что сегодня франчайзинг является важным экономическим инструментом различных развитых стран мира. «Практически во всех странах франчайзинг способствует реализации Национальных стратегических задач и международной интеграции. Внедрение инновационных технологий в сфере франчайзинга определяет вектор развития современного предпринимательства и современной экономики, – сообщила Агнесса Осипова, – Франчайзинг формирует здоровую конкурентную среду, стимулирует повышение качества товаров и услуг, разработку новых продуктов и расширение рынка сбыта. Российская ассоциация франчайзинга на протяжении более 20 лет активно развивает это направление, наблюдает развитие и видит результаты. Россия занимает достойное место в мировом сообществе по франчайзингу, мы входим в Стратегическую группу по франчайзингу, являемся членами Мирового совета по франчайзингу и постоянно актуализируем мировую повестку в этом направлении».

Гости и участники Форума обсудили государственные механизмы, необходимые для расширения возможностей франчайзинга в стране, а также для укрепления международного сотрудничества.

В Москве прошел Московский международный форум по франчайзингуФото: Предоставлено организаторами

«Сегодня франчайзинг является одной из самых востребованных бизнес-моделей в России. Столичный рынок демонстрирует стабильную динамику на уровне 10-15%, а в прошлом году прирост составил все 19%. По франшизе работают уже более 11,5 тысяч объектов 500 различных брендов – это и магазины, и точки питания, и кофейни, и рынок спортивных товаров и услуг, причем с каждым годом мы видим все больше новых концепций. Я уверен, что рынок франшиз имеет значительные перспективы развития, ведь это не только возможность для франчайзи построить бизнес «на чужих граблях», но и универсальный инструмент масштабирования для брендов. Для нас очень важно поддержать тренд развития франчайзинга в столице, поэтому Московская международная выставка и форум по франчайзингу второй раз проходят в рамках Московской недели предпринимательства, а специальная номинация для франчайзеров вошла в первую московскую предпринимательскую премию «Прорыв года» – сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Деловая программа Московского международного форума по франчайзингу – 2019 включила в себя полный спектр тем по основным направления отрасли, таких как поиск эффективных решений и выработка рекомендаций органам государственной власти и государственного управления, институтам развития и объектам инновационной инфраструктуры по вопросам стимулирования франчайзинга, его финансовой поддержки. Установление партнерских отношений, ознакомление с тонкостями технологии франчайзинга, юридические аспекты и многое другое – участники мероприятий смогли освоить на практических мастер-классах.