Итальянский «Хатико» провел у могилы хозяина 10 лет

Феноменальная преданность собаки своему хозяину - это не пустые слова. Это правда, и подчас очень трагическая. Над историей верного пса Хатико, который много лет ждал своего хозяина на железнодорожной станции Сибуя в Японии, рыдал весь мир. В память о преданном Хатико японцы установили памятник ждущей собаке, а в Голливуде был снят трогательный до слез фильм.

Но никто не думал, что история может повториться. И не где-нибудь, а в Италии. Сейчас вся страна - от Милана до Неаполя - скорбит вместе с маленьким городком Панца, расположившемся на острове Искья. Умерла старая Николетта. Дворняжка, ну откуда в ней может быть столько преданности? Но 10 лет собака проводила дни и ночи у могилы своего хозяина. Альфредо умер в январе 2009 года, и в последний пусть его провожала преданная Николетта. Она не покидала кладбища ни дня, не выла, а только тихо поскуливала.

Благодаря своей преданности Николетта стала итальянской знаменитостью. Итальянцы из разных уголков приезжали навестить пса, пожалеть. Некоторые пытались забрать ее с собой, но Николетту не хотела покидать Панцу.

10 лет собака проводила дни и ночи у могилы своего хозяинаФото: Facebook

В городке ее все знали, местные жители охотно подкармливали преданную собаку, возили к ветеринарам на осмотр.

Но в последние месяцы Николетта стала совсем плоха, из-за развившейся опухоли она совсем перестала двигаться. Ей было всего 14 лет, когда умерла, - не столь критичный возраст для собаки.

- Не стало Николетты. Мы все опечалены этой потерей, ее компании нам будет всем не хватить, - написал на своей странице в соцсетях Энрико Маттера, владелец гостиницы, располагающейся у городского кладбища. - Когда я посмотрел на нее в последний раз, я понял, что Николетта готовится встретиться со своим хозяином, чтобы больше никогда не расставаться с ним. Она вновь будет рада, что снова с ним рядом, и впереди у них новая жизнь без боли и одиночества.

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