2019-05-30T14:09:34+03:00
Общество

Аэрофлот соединил прямыми рейсами Кубань и Крым

Со 2 июня открывается прямое авиасообщение между Краснодаром и Симферополем
Антон БАЛУЕВ
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Летать в столицы курортных регионов будут самолеты Boeing 737. Расписание планируется тоже курортное: ежедневные рейсы Аэрофлот будет выполнять со 2 июня до 1 октября 2019 года.

Вылет из Краснодара – в 01:20, из Симферополя – в 03:35. Эти рейсы входят в программу льготных перевозок, которые субсидирует государство: эконом-класс в одну сторону будет стоить 2500 рублей.

Такие условия распространяются на молодежь до 23 лет, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. Воспользоваться льготными условиями могут также многодетные, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие лица, а также лица, сопровождающего ребенка-инвалида, и инвалида с детства II или III группы. Они должны быть гражданами России.

По программе субсидирования Аэрофлот традиционно летает на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. В программу также включены рейсы между Симферополем и Сочи - для повышения доступности курортов.

Соединив прямыми рейсами регионы, Аэрофлот подтвердил свою стратегию, продиктованную правительством – повысить на треть авиационную мобильность населения страны к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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