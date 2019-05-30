Аэрофлот соединил прямыми рейсами Кубань и Крым

Летать в столицы курортных регионов будут самолеты Boeing 737. Расписание планируется тоже курортное: ежедневные рейсы Аэрофлот будет выполнять со 2 июня до 1 октября 2019 года.

Вылет из Краснодара – в 01:20, из Симферополя – в 03:35. Эти рейсы входят в программу льготных перевозок, которые субсидирует государство: эконом-класс в одну сторону будет стоить 2500 рублей.

Такие условия распространяются на молодежь до 23 лет, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. Воспользоваться льготными условиями могут также многодетные, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие лица, а также лица, сопровождающего ребенка-инвалида, и инвалида с детства II или III группы. Они должны быть гражданами России.

По программе субсидирования Аэрофлот традиционно летает на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. В программу также включены рейсы между Симферополем и Сочи - для повышения доступности курортов.

Соединив прямыми рейсами регионы, Аэрофлот подтвердил свою стратегию, продиктованную правительством – повысить на треть авиационную мобильность населения страны к 2024 году.