«Осел» и «Конь» вымогают деньги возле Московского зоопарка

В соцсетях появились жалобы москвичей, к которым пристают «Осел» и «Конь». Ряженные сначала подбегают к родителям с детьми, тискают мальчиков и девочек, предлагают сфотографироваться, а потом вымогают деньги. Некоторым становится неловко, не хочется портить настроение ребенку. Приходится доставать из кармана 500 рублей.

- На Арбате они же. Ценник не знаю, но точно такие же и отлавливают родителей с детьми, - написала в соцсетях москвичка Елена Евдокимова.

- На Чистопрудном бульваре облезлые ходят. Вообще не понимаю, как может возникнуть желание фотографироваться с ними. Грязные, рваные костюмы, - добавила Екатерина Катренко.

Этих «зверей» видели возле Храма Христа Спасителя, где они напрашивались на селфи с китайцами. «Конь» бродит на ВДНХ, начал на Третьяковке появляться. По 300 рублей вымогают возле цирка на Цветном бульваре. Некоторые торгуются — за 100 рублей отпускают из своих копыт. В начале весны «Осел» и «Конь» шатались по Тверскому бульвару.

- Сфоткались, но платить не стали, сказали, что денег с собой нет.

«Осел» и «Конь» вымогают деньгиФото: Алиса ТИТКО

Вообще, безобразие какое-то с этим «малым бизнесом», - написала в соцсетях Ольга Соболевская.

- Я заплатила веселому «Ослу» на Никольской, в нашей стране каждый зарабатывает как может. Он не вымогал деньги, сказал: «А сколько не жалко денег». Я и дала рублей 200, - рассказывает «КП» Анастасия Маркова. - Но, на мой взгляд, это наглость. Приносить радость людям надо бесплатно.

А туристка Анна Коуглин и вовсе выложила 4000 рублей за фото с голубями.

- Нас с молодым человеком в прошлом году «намахали» дяди с голубями у Храма Христа Спасителя. Мой молодой человек не говорит по-русски, они, видимо, подумали что мы оба иностранцы, а я как-то не бдительно к этому отнеслась. Итог - 4000 рублей за фотки с гребаными голубями. Весело вспоминать, но парни были, ну, очень наглые, - рассказывает девушка.

Дерзкими бывают и «Ленин» со «Сталиным» на Красной площади. Девушки жалуются, что те хватают под руки и не отпускают. Но после кипиша и криков они тихонько растворяются в толпе.

Мнение адвоката Софьи Рубасской:

- Действия аниматоров незаконные. Человек в праве отказаться от оплаты фотографии, если не было предварительных устных договоренностей об услуге. Как правило, аниматоры подходят и предлагают сфотографироваться, а позже называют цену. Если начинают принуждать, угрожать, применять физическое насилие, то это уже уголовная статья №163 УК РФ «Вымогательство», а это срок до 4 лет или штраф до 80 000 рублей. Но для возбуждения уголовного дела нужны доказательства, видео.