2019-05-30T15:07:25+03:00
Политика

Путин внес в Думу законопроект о приостановке ДРСМД

Россия ответила Трампу законодательно
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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В законопроекте оговаривается право президента принимать решение о возобновлении действия договораВ законопроекте оговаривается право президента принимать решение о возобновлении действия договораФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В октябре прошлого года Дональд Трамп, обвинив Россию в нарушениях РСМД, пообещал выйти из договора, а затем и заявил о его разрыве.

Владимир Путин на встрече с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу пообещал, что Россия ответит зеркальным образом, и вот этот ответ получил законодательное воплощение. Но стоит заметить, что в законопроекте оговаривается право президента принимать решение о возобновлении действия договора.

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Ожидаемый и все равно сенсационный выход США из договора по РСМД кажется лишенным логики. Особенно если учесть, что ему предшествовали не попытки решить какие-то проблемы и сохранить договор, а ультиматумы, выполнить которые невозможно заведомо (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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