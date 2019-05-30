Путин внес в Думу законопроект о приостановке ДРСМД

Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В октябре прошлого года Дональд Трамп, обвинив Россию в нарушениях РСМД, пообещал выйти из договора, а затем и заявил о его разрыве.

Владимир Путин на встрече с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу пообещал, что Россия ответит зеркальным образом, и вот этот ответ получил законодательное воплощение. Но стоит заметить, что в законопроекте оговаривается право президента принимать решение о возобновлении действия договора.

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