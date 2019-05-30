2019-05-30T15:09:59+03:00
Экономика

Росконгресс подготовил аналитические материалы по деловой повестке ПМЭФ

При подготовке дайджестов в расчет принимались объективность и информативность материалов
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Росконгресс подготовил аналитические материалы по деловой повестке ПМЭФРосконгресс подготовил аналитические материалы по деловой повестке ПМЭФ
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В преддверии Петербургского международного экономического форума, который пройдет 6–8 июня в Санкт-Петербурге, эксперты Информационно-аналитической системы Росконгресс подготовили дайджест аналитических материалов, посвященных важнейшим комплексным исследованиям по повестке Форума.

Материалы охватывают широкий круг актуальных тем, которые будут обсуждаться на следующих сессиях: «Мировой океан. Новые подходы к управлению, изучению и сбережению», «Made in. Важность репутации страны на мировом продовольственном рынке», «Цифровая трансформация экономики: международный и российский опыт цифровизации транспортного сектора», «Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы», «Равенство возможностей в эпоху цифровой экономики», «Проактивная миграционная политика как инструмент развития и привлечения инвестиций», «Технологии в масштабе: игра на опережение», «Креативная экономика: стратегии продвижения высокотехнологичного экспорта», «Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация», «Женщины-управленцы в построении успешных бизнес-моделей», «Эффективные стратегии на потребительском рынке Китая», «Миссия «Развитие малого бизнеса». Этап «Реализация» и др.

При подготовке дайджестов в расчет принимались объективность и информативность материалов, разработчиками которых Российский совет по международным делам, РОСГЕОЛОГИЯ, Центр стратегических разработок, Международный банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Российский совет по международным делам, РАНХиГС, Интерфакс, Ассоциация инновационных регионов России, РБК, РЭЦ, Центр стратегических разработок, Группа Всемирного банка, PWC, АКРА и другие авторитетные организации.

«Форумы, организатором которых выступает Фонд Росконгресс, отличаются детальной проработкой деловой программы. И, конечно, к ПМЭФ приковано особое внимание. Размещение материалов в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG накануне крупнейшего делового события года – это прекрасная возможность для спикеров и участников Форума заранее погрузиться в его повестку. Надеюсь, это сделает дискуссии на самой площадке еще более интересными и содержательными», – отметил советник президента России Антон Кобяков.

Все дайджесты доступны в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG. Подробно ознакомиться с этими и другими аналитическими материалами можно в разделе «Аналитика»: https://roscongress.org/materials/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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