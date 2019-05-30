На заправках «Роснефти» в Рязанской, Тульской и Калужской областях начинают продавать экологичный бензин АИ-95-К5 «Евро 6»

Компания «Роснефть» расширяет географию продаж высокооктанового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами АИ-95-К5 «Евро 6». К его производству приступили в «Рязанской нефтеперерабатывающей компании» (РНПК входит в группу компаний НК «Роснефть»). Экологичное топливо уже начали продавать на заправках «Роснефти» в Рязанской области. А вскоре бензином «Евро 6» можно будет заправляться в соседних Тульской и Калужской областях. В общей сложности в трех регионах «Евро 6» будут продавать на 113 заправочных станциях.

«Роснефть» для «Евро 6» ужесточила требования по шести основным параметрам: в нем, миньше угарного газа (на 9,5%). Это связано с тем, что такой бензин содержит значительно меньше серы, бензола и ароматических углеводородов. Также если сравнивать с бензинами других стандартов, применение «Евро 6» и для машины полезно - снижает более чем на 12% отложения на впускных клапанах и камере сгорания двигателя.

«Роснефть» сегодня единственная компания, которая производит бензин «Евро 6». Причем, РНПК - уже третий нефтеперерабатывающий завод компании, выпускающий такое топливо. «Пилотом» было производство на заводе «Башнефть-Новойл» в Башкирии, там начали делать «Евро 6» в апреле 2018 года. Позже, в сентябре, эстафету подхватил «Саратовский НПЗ».

Стоит ли говорить, что новая продукция пользуется хорошим спросом?

Выйти на новый уровень качества и запустить производство современного экологичного топлива РНПК удалось благодаря серьезной поэтапной модернизации отвечающей задаче Стратегии «Роснефть 2022» – достижения технологического лидерства. Производство бензина АИ-95-К5 «Евро 6» - это еще и важный вклад компании в защиту окружающей среды.

«РНПК» - крупнейший НПЗ в Центральной России. Его мощность - более 18,8 млн тонн нефти в год. Он занимает ключевые позиции в снабжении нефтепродуктами центральной части России.

«В 2019 году предприятие завершило модернизацию установки каталитического риформинга, - сообщают в пресс-службе «Роснефти». - Результатом является повышение октанового числа получаемого компонента автобензина до 97 пунктов по исследовательскому методу. Кроме того, введены в эксплуатацию новые резервуары суммарным объемом 20 тыс. тонн, оснащенные современными системами дистанционного управления и сохранения качественных характеристик нефтепродуктов. Резервуары позволили увеличить объем товарно-сырьевого парка предприятия».

Кстати

«Роснефть» установила жесткие требования к «Евро 6» по шести показателям:

1. Меньше серы. (Это снижает коррозийную активность и улучшает экологические свойства).

2. Меньше бензола. (Токсичность выхлопных газов - ниже).

3. Меньше олефиновых углеводородов. (Именно они при сгорании образуют в двигателе нагар).

4. Ниже содержание ароматических углеводородов. (Благодаря этому уменьшается образование нагара на внутренних частях двигателя) .

5. Меньше концентрация смол.

6. Выше стабильность топлива при хранении