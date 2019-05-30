2019-05-30T15:56:44+03:00
В мире

Бывший президент Южной Осетии безуспешно пытается вернуться в политику

Эдуард Кокойты пробует повлиять на итоги парламентских выборов, но результат и тут мало отличим от нулевого
Сергей ПОЛОСАТОВ
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Эдуард Кокойты. Фото ИТАР-ТАСС/ Митя АлешковскийЭдуард Кокойты. Фото ИТАР-ТАСС/ Митя Алешковский
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В воскресенье 9-го июня граждане Южной Осетии будут выбирать парламент. Впервые за 15 лет в Южной Осетии выборы в парламент вновь пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе. Половина из 34 парламентариев будет избрана по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам. И, хотя республика, в сравнении с российскими масштабами, крохотная, и граждан у нее немного, политическая борьба развернулась нешуточная.

Не остался в стороне и бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. Эдуард Джабеевич безуспешно пытался зарегистрироваться на президентских выборах 2017 года, но не смог тогда доказать, что живет в Южной Осетии на протяжении последних 10 лет. Сейчас он вновь стал проявлять активность, раздавая интервью и сообщая о поддержке им определенных политических сил в республике. Причем, многие эксперты отмечают, что Кокойты готов высказывать свое мнение по любому поводу, лишь бы его цитировали. Так, например, его недавнее высказывание о якобы отравлении одного из кандидатов на пост президента республики (президентские выборы пройдут 25 августа - прим. авт.) Аслана Бжания, директор Института актуальной экономики Никита Исаев считает частью русофобской кампании Кокойты.

- Кокойты ведет себя как американский прокурор Мюллер, рассказывая про российское вмешательство в югоосетинские выборы. Ведет такую же русофобскую кампанию, - заявил Исаев журналистам. - Надо ему уже успокоиться, смириться со статусом политического пенсионера и перестать морочить людям голову.

Что касается парламентских выборов в ЮО, то Эдуард Кокойты пытается оказать воздействие на их процесс и повлиять на их итоги, но результат и тут мало отличим от нулевого.

- Москва абсолютно не доверяет Эдуарду Кокойты. Там знают, как странно он повел себя во время грузинской агрессии и как при нем разворовывали финансовую помощь России. Он для России неприемлем ни в каком качестве, прокомментировал политолог Николай Силаев слова Эдуарда Кокойты о поддержке им «Народной партии» и желании приехать в Южную Осетию, чтобы принять участие в предвыборном процессе. - Под него ни копейки не дадут. И вообще странная постановка вопроса. Как он может победить? Победить кого и в чем? Он не кандидат в депутаты, не кандидат в президенты. Он кто? Вообще-то, никто, - резюмировал Силаев.

В общем, от перемены мест Кокойты и перемещении его в пространстве, даже в Южную Осетию, похоже, действительно уже ничего не зависит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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