2019-05-30T16:11:22+03:00
Происшествия

В Москве погиб сын дипломата из Руанды

Следователи склоняются, что это было самоубийство
Семен ЕЛЕНИН
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Криминалисты склоняются к тому, что молодой человек покончил с собой.Криминалисты склоняются к тому, что молодой человек покончил с собой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели 18-летнего африканца на юге Москвы. Днем в среду на асфальте у многоэтажки на Нахимовском проспекте обнаружили тело темнокожего парня.

Личность погибшего установили довольно быстро. Молодой человек оказался сыном сотрудника посольства Руанды в РФ, который снимает в доме квартиру на 21 этаже. Погибший в этом году только-только закончил одну из столичных школ и собирался поступать в университет.

Рассказы соседей пока противоречивы. Кто-то говорит, что молодой человек был позитивным и жизнерадостным. Другие рассказывают, что парень любил подебоширить. В квартире, кстати, нашли початую бутылку водки.

- Изначально у следствия было три версии - несчастный случай, самоубийство или кто-то «помог», - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Предсмертной записки не нашли. Однако по некоторым фактам криминалисты склоняются к тому, что молодой человек покончил с собой. При предварительном осмотре тела эксперты не нашли следов насильственной смерти. А родные рассказывают, что в последнее время у парня регулярно случались перепады настроения.

Некоторые СМИ написали, что погибший страдал биполярным расстройством личности (ранее в психиатрии этот диагноз звучал как маниакально-депрессивный психоз, - Авт.).

- Никаких документов, подтверждающих эту версию, следователи пока не обнаружили, - отметил источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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