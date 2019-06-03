2019-05-31T11:18:51+03:00
Общество

В Госдуме требуют обязать кафе бесплатно раздавать воду и пускать в туалеты

Депутаты уверены, что в жару выше 30 градусов это поможет сохранить здоровье россиян
Роман ГОЛОВАНОВ
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В Госдуме потребовали, чтобы владельцы кафе бесплатно раздавали людям стаканы с водой в жару.В Госдуме потребовали, чтобы владельцы кафе бесплатно раздавали людям стаканы с водой в жару.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Россию пришла аномальная жара, столбик термометра подобрался к 30-ти градусам тепла. И в Госдуме требуют, чтобы владельцы кафе бесплатно раздавали людям стаканы с водой и пускали в туалеты. Такое предложение направил в Роспотребнадрзор, Минпромторг и Минздрав депутат Виталий Милонов. Текст письма есть в распоряжении «КП». Под идеей подписался целый ряд парламентариев.

- Человеку может стать на улице плохо, не каждый выдерживает жару, - поделился с «КП» Милонов. - Необходима людям поддержка. Нужно, чтобы зайдя в кафе с 10 утра по 7 вечера (когда жара выше 30-ти градусов), каждый получал по бутылке не газированной питьевой воды. По одной в руки. Это полезно для здоровья. Это ни какая-то отравленная газировка, от которой выпадают зубы, прожигаются желудки и только просыпается жажда. Мы спасем людей от перегрева, поможем им пережить высокие температуры на термометре.

Милонов - о доступных туалетах и бесплатной воде в кафе.Роман ГОЛОВАНОВ

Также депутаты просят, чтобы бесплатные туалеты стали доступны для людей.

- Это немыслимо, когда в городе негде сходить по малой нужде, - уверен Милонов. - И что людям приходится делать? Писать в парках — все кусты уделали. Мы что — собаки справлять нужду на улице? Пусть кафешки придут на выручку. Пускайте людей. Даже тех, кто ничего не заказывает в меню. Терпеть — это вредно. Кафешки не обеднеют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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