2019-05-30T16:34:05+03:00
Экономика

Учи английский — зарплата будет на четверть выше!

Правда, это верно далеко не для всех профессий и должностей
Елена ОДИНЦОВА
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Знание английского языка это полезный навык при приеме на работу.Знание английского языка это полезный навык при приеме на работу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Знание английского (или какого-то другого важного языка) дает прибавку к зарплате до 27%. Не поверите, в России. Такие выводы следуют из исследования, проведенного Лабораторией исследований рынка труда Высшей школы экономики.

Мы, конечно, не могли пройти мимо этой цифры. Надо срочно бежать записываться на курсы? Но для начала мы все же попытались уточнить у авторов исследования, о чем речь.

Итак, на самом деле, как водится, не все так просто. Серьезно (до тех самых 27%) знание английского сказывается на зарплате только в тех случаях, если вы владеете им свободно. «Читаю и перевожу со словарем» особо не поможет.

Есть и другой момент: чем выше должность, тем серьезнее влияют на зарплату языковые знания. Как следует из результатов исследования, максимум финансовой отдачи от этого (плюс 22%) — у руководителей высшего и среднего звена. Просто у специалистов, пусть и высшего уровня, прибавка в среднем выходит уже не столь высокой — до 15%. У специалистов среднего уровня — до 8%. Ну а какого-либо влияния на доходы рабочего знание английского или какого-то другого языка вообще не оказывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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