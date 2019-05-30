2019-05-30T16:50:13+03:00
Дом. Семья

В московском зоопарке показали новорожденного детеныша сычуаньского такина

Детеныш большой любитель активных игр [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Малыш такин появился на свет еще в начале марта. Фото предоставлено пресс-службойМалыш такин появился на свет еще в начале марта. Фото предоставлено пресс-службой
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В московском зоопарке новый обитатель. Это двухмесячный детеныша сычуаньского такина по имени Аю. Малыш родится в зоопарке еще 9 марта, но посетители впервые смогли увидеть его только 29 мая.

Теперь он живет в открытом летнем вольере вместе с другими сородичами. Первое видео с новым обитателем зоопарка взорвало соцсети. На нем малыш Аю резвится вместе с родителями.

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В московском зоопарке показали новорожденного детеныша сычуаньского такина
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Забавный ролик напоминает игру в догонялки причем с препятствиями. Аю с легкостью запрыгивает на огромный пень и, застыв на мгновение, продолжает удирать от родителей. Мать детеныша Ру и отец Кракен, кажется, и сами не прочь побегать за сыном. Догнав малыша, они аккуратно дают ему знать, кто же в семье главный и прислоняются к Аю рогами.

Увидеть эти игры теперь могут все жалеющие.

Фото предоставлено пресс-службой

Фото предоставлено пресс-службой

- Маленький такин практически всегда находится рядом с семьей. Он все еще питается материнским молоком, но уже начинает пробовать пищу для взрослых копытных — ивовые и бамбуковые ветки, сено, траву и комбикорма. На такой рацион Аю перейдет в шесть месяцев. Веса взрослой особи он достигнет только к трем годам — в этом возрасте самцы такинов весят 300–350 килограммов, - рассказали "КП" в пресс-службе московского зоопарка.

Кстати, этот вид парнокопытных включен в Красную книгу. В московском зоопарке можно увидеть группу из пяти такинов, в том числе 20-летнего самца, двух самок и двух детенышей. Старший из них родился в мае прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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