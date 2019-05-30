Вкус к знаниям и путь к лидерству

И «большим пальцем» этой руки, традиционно показывающим знак «отлично» своим активным и талантливым сотрудникам, можно смело назвать «Макдоналдс» - одного из крупнейших работодателей для молодежи в сфере общепита.

Весь директорский эшелон "Макдоналдс" и 2/3 топ-менеджеров начинали свою карьеру с позиции простого члена бригады. Благодаря тому, что сеть постоянно развивается, в одном только этом году более 2000 сотрудников по всей России получат повышение, а 200 человек – до должности директора предприятия.

«Мы верим в новые таланты, мы считаем, что за ними будущее. Именно поэтому мы постоянно инвестируем в обучение и развитие сотрудников: в нынешнем году сумма вложений составит более 250 млн. рублей. И я не исключаю, что уже в ближайшем будущем кто-то из нынешних молодых директоров наших предприятий сможет стать моим преемником», - считает Генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

Топ-менеджеры McDonald's на церемонии открытия Университета.

Для того чтобы молодые сотрудники имели возможность быстрого карьерного роста, в компании предусмотрена целая система «карьерных лифтов». А еще «Макдоналдс» последовательно инвестирует в образование, поддерживает именными стипендиями лучших работников-студентов, дает возможность стажировок по специальности в своем центральном офисе.

В компании помогают молодым развиваться не только профессионально, но и личностно. Кстати, для 89% сотрудников от 16 до 24 лет «Макдоналдс» - это первая работа. Здесь учат лидерству, а еще конкретнее - вере в себя, в свои силы, характер, разум, возможности. Ведь они никем не лимитированы. Чтобы стать недостижимыми для своих конкурентов, надо постоянно развиваться и не бояться принимать смелые решения. Компания доказывает это и на корпоративном уровне, 2 года подряд оставаясь в Топ-100 работодателей России (по версии HeadHunter).

Передовой молодежи - передовое образование

В середине мая компания "Макдоналдс" распахнула для своих сотрудников двери в аудиториях первого на территории России и Восточной Европы и восьмого в мире Университета Гамбургерологии. Название, может быть, и игривое, но суть самая что ни на есть серьезная. В этом уникальном корпоративном учебном заведении можно освоить множество управленческих дисциплин, которые пригодятся не только на службе именно в данной компании, но и в любом другом бизнесе, если человек захочет испытать себя где-то еще. Принимает это учебное заведение русскоговорящих работников "Макдоналдс" со всей России и даже из стран СНГ. Предполагается, что ежегодно в нем смогут учиться около 4000 студентов. Учебные программы универсальны и признаются в «Макдоналдс» любой страны мира.

Выступая на церемонии торжественного открытия московского кампуса, вице-президент корпорации McDonald’s по HR Дэвид Фэйрхерст отметил: «Макдоналдс» в России всегда одним из первых внедряет все инновации. Здесь в течение многих лет последовательно проводились инвестиции в обучение и развитие людей, учебные программы прошли аккредитацию независимых экспертов, а преподавательский состав сертифицирован по международным стандартам».

Генеральный директор Макдоналдс в России Марк Карена.

В результате усилия российской команды «Макдоналдс» на глобальном уровне были оценены так высоко, что из 120 стран присутствия компании именно Россия вошла в «большую восьмерку» государств, в которых открыт корпоративный университет.

Как рассказала Директор по обучению компании в России Наталия Зыгмонт, все международные программы Университета в полном объёме локализованы и доступны 50 000 сотрудникам компании в России. Таким образом, фактически у каждого работника есть возможность пройти около 200 международных профильных курсов на русском языке. Обучение выстроено с учетом самых современных тенденций в образовании. Основная часть образовательных модулей и курсов доступна онлайн, в интерактивной форме, с использованием всех современных цифровых возможностей. И это значит, что учиться можно в любое время суток в течение всей недели. Каждый сможет сам подобрать себе удобный учебный график. Учебу в Университете возможно будет совмещать с работой и с обучением в другом вузе. Не так чтобы совсем просто, но вполне возможно. Зато на выходе - штучный специалист.

Планируется, что учебные программы Университета в России будут проходить государственное лицензирование как программы профессиональной переподготовки «Директор предприятия питания» и программы по повышению квалификации по различным дисциплинам.

Марк Карена на открытии университета добавил: «Российских сотрудников нашей компании отличает особенное национальное радушие. И мы очень ценим, что гостей на наших предприятиях они принимают так же тепло, как и в собственном доме".

Заведующая кафедрой гостиничного и ресторанного дела Московского государственного института индустрии туризма Ольга Пасько также осталась под впечатлением от программ университета: «Я 17 лет занимаюсь подготовкой кадров индустрии питания и могу с уверенностью сказать, что применяемые здесь образовательные технологии носят инновационный характер. Гейм-обучение, образование через вовлечение, коучинг, контактный формат работы в команде – всего этого не хватает в современном российском высшем образовании. Молодёжь изменилась, а технологии – нет. Опыт Университета Гамбургерологии необходимо проецировать в систему высшего государственного образования».

Карта мира с Университетами Гамбургерологии.

Нам нравится то, что мы делаем

Так ответили в ежегодном анонимном опроснике 94% сотрудников компании (всего в "Макдоналдс" в настоящий момент работает 55 000 человек).

Это принципиально, так как здесь уверены, что счастьем надо делиться, и что только довольный и счастливый персонал сделает такими же довольными посетителей предприятий быстрого обслуживания. Очевидно, в этом залог успеха.

Интересно, что больше всего нравится людям работать в команде. Ведь всегда, особенно в молодости, важно быть частью чего-то большого и хорошего, менять мир к лучшему.

Сегодня 98 % продукции, которая предлагается гостям сети, производится российскими компаниями-поставщиками. Таким образом решаются не только вопросы импортозамещения и локализации бизнеса, но и множество социальных задач. К примеру, создаются дополнительные рабочие места на предприятиях поставщиков. Сейчас их более 100 тысяч.

СПРАВКА КП:

Первый в мире корпоративный университет предприятия общественного питания The McDonald’s Hamburger University был открыт в 1961 году в Оак-Бруке, с 2018-го года он располагается в Чикаго. За рубежом в настоящее время действует 7 таких Университетов: Чикаго (США), Токио (Япония), Сан-Паулу (Бразилия), Лондон (Великобритания), Мюнхен (Германия), Шанхай (Китай), Сидней (Австралия).

Основателем The McDonald’s Hamburger University считается руководитель корпорации Фред Тернер (Fred Turner).

Целью Университета было создать основу для совершенства во всем, - от производственных процедур до взаимодействия с посетителем. В итоге получилось учебное заведение, которое сумело стимулировать развитие бизнеса при помощи роста и развития главного капитала компании «Макдоналдс» - ее сотрудников.