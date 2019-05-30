Айсен Николаев, глава Якутии: «Год провели с пользой»

Если бы Якутии не было, ее пришлось бы придумать. Самый крупный регион России, посещением которого мало кто способен похвастаться. Царство вечной мерзлоты и нескончаемого холода. Алмазное сердце России. А еще люди, которые как никто другой близко живут к первозданной природе.

Минусы жизни в регионе - продолжение ее плюсов: недостаточно развитая транспортная инфраструктура, заоблачные тарифы, экономика требует импульса для развития. Ровно год назад - 28 мая 2018-го - Владимир Путин назначил новым руководителем республики Айсена Николаева. Изменилась ли за это время жизнь в Якутии?

Якутия очаровывает своей природной роскошью. Фото: Анатолий ШЕСТАКОВ

«Впечатляться времени не было»

- Айсен Сергеевич, вы опытный управленец: многие годы работали в правительстве республики, были мэром Якутска. После назначения главой региона что на вас произвело самое сильное впечатление?

- Первые дни в должности главы республики. Я возглавил регион в непростое время, когда в республике произошло самое масштабное за последние 18 лет наводнение. Требовалось принимать решения не только по восстановлению жилья, но и по выживанию - спасению людей. Впечатляться времени не было, ситуация сложилась очень непростая.

- Последствия паводка преодолели?

- Успешно. По осени никто не вспоминал, что Якутия пережила паводок. Это самый лучший показатель! Жалоб нет, люди деньги получили, жилье восстановлено, и республика вошла в зиму без эксцессов.

- Понятно, что год - срок в масштабах региона крошечный. Но все-таки, изменилось ли что-то в республике за это время?

- Можно сказать, что год провели с пользой. Впервые наш валовой региональный продукт превысил триллион рублей, мы запустили ряд крупных промышленных проектов. Начали работу по национальным проектам, подписали ряд стратегических, как я их называю, указов главы республики по разным направлениям нашей жизни - по экологии, сельскому хозяйству, цифровизации, социально-экономическому развитию региона, образованию. Документы легли в основу тех решений, которые правительством приняты на ближайшие годы. И, конечно, была проведена большая работа по формированию новой команды: правительство обновлено на 75%. На мой взгляд, это очень профессиональная команда, одна из лучших не только на Дальнем Востоке, но и, наверное, в стране.

Якутский Ысыах - встреча Нового года - главный праздник в республике отмечается летом. 15 июня в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве вы сможете побывать на этом празднике, принять участие в общем «Хороводе Мира». Фото: Анатолий ШЕСТАКОВ

Вопрос жизни и смерти

- В августе прошлого года на станцию Нижний Бестях, которая расположена на противоположном от Якутска берегу реки Лены, прибыл первый пассажирский состав - поезд «Комсомольская правда». Есть ли перспективы организовать регулярное пассажирское сообщение?

- Надеюсь, что в этом году к Дню железнодорожника пассажирские поезда пойдут регулярно. Железнодорожники утверждают, что составы будут забиты на 100%.

- Развитие транспортной инфраструктуры - одна из главных задач многих крупных и при этом малонаселенных регионов. В том числе и Якутии. Что собираетесь делать для ее решения?

- Без развития транспортной инфраструктуры говорить о развитии региона не приходится. Больше того, это вопрос жизни и смерти для наших северных поселков!

Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» позволит построить 1100 км региональных дорог и 205 км в Якутске. Плюс федеральные дороги «Вилюй», «Колыма» и «Лена» необходимо дальше обустраивать. И главный вопрос транспортной инфраструктуры - это строительство Ленского моста, который имеет не только социальное значение, но и дает экономию средств лишь для бюджета и госпредприятий, участвующих в северном завозе, порядка 6 - 7 млрд рублей в год. Это один из немногих проектов с такой эффективностью! Поэтому мы вышли в федеральное правительство с предложением о развитии проекта в консорциуме с инвесторами.

Фото: Анатолий ШЕСТАКОВ

- Между отдельными населенными пунктами дорог в регионе нет и, к сожалению, их строительство в ближайшее десятилетие не предвидится. Планируете ли строить аэропорты?

- Мы говорим о создании новых аэропортов, особенно в местах нового промышленного освоения. Например, появился прекрасный аэропорт «Талакан» на западе Якутии, который построил «Сургутнефтегаз». Многие считали, что этот аэропорт не будет востребован, но сейчас по пассажиропотоку он вышел на второе место в республике после Якутска.

Ну и, конечно, планируется реконструкция наших арктических и крупных аэропортов. Надеемся, что в рамках нацпроектов до 2024 года эти вопросы тоже будут решены.

Киночудо

- На сегодня главный бренд Якутии - это алмазы. Какие видите экономические точки роста в регионе?

- Якутия - это огромная территория, равная Индии. В ближайшие годы здесь будет развиваться не одно, не два направления, а целый каскад крупных проектов. Уже запущены несколько крупных производств по добыче золота, которые позволят Якутии перешагнуть рубеж в 30 тонн в год. По углю реализуется ряд проектов мирового масштаба, которые продвигают компании «Колмар» и «Эльгауголь». Причем отгружать они будут не дешевый энергетический, а коксующийся уголь.

Легендарный карьер рядом с городом Мирный, где добывают алмазы. Фото: Анатолий ШЕСТАКОВ

- Это традиционные для региона направления экономики...

- 1 декабря заработает магистральный газопровод «Сила Сибири». Якутия становится не только нефтяным регионом, но и одним из крупнейших центров по добыче газа.

Причем мы делаем ставку в том числе и на развитие отраслей, не связанных с добычей полезных ископаемых. Таких, например, как IT-индустрия. В Якутске в прошлом году запущен крупнейший на Дальнем Востоке IT-парк. Сегодня свыше 50 IT-компаний работают, причем отдельные на международном уровне.

Еще более нестандартный подход - развитие креативной экономики. Еще лет 10 назад все смеялись при словах о перспективах якутского кино. Но в прошлом году наш фильм «Царь-птица» завоевал Гран-при на Московском кинофестивале, в этом году «Надо мною солнце не садится» там же взял приз зрительских симпатий. Мы считаем, что киноиндустрия в Якутии может стать самостоятельной отраслью.

Ну и, конечно, туризм. К сожалению, на селе достаточно большая безработица. Я считаю, что туризм мог бы содействовать появлению на селе достаточно стабильной работы.